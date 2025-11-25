Po rozchode s Rasťom opäť ZADANÁ: Víťazka Ruže prehovorila o novom frajerovi... Nie je to Slovák!

BRATISLAVA - Hoci Karolína Michalčíková šou Ruža pre nevestu vyhrala, so "ženíchom" Rasťom Zvarom jej to nevyšlo. Len 3 mesiace po rozchode však odhalila, že v jej živote je nový muž. Veľa o ňom zatiaľ prezrádzať nechce, no čo-to odhalila. Napríklad aj to, že to nie je Slovák!
Rasťo Zvara a pôvabná Karolína Michalčíková sa do seba zamilovali v šou Ruža pre nevestu. A hoci to medzi nimi dlhší čas vyzeralo sľubne a pár tvorili aj niekoľko mesiacov po skončení natáčania, nakoniec sa ich cesty predsa len rozišli a každý pokračoval vo svojom živote samostatne.
„Nie som typ človeka, ktorý chce zachádzať do podrobností. Mrzí ma to. Zem sa však točí ďalej a my pokračujeme na našich cestách, len oddelene. Všetko len to najlepšie Karolína. Ďakujem ti,“ napísal v auguste na sociálnej sieti Instagram Rasťo a krásne slová mu opätovala aj jeho ex. A pomerne rýchlo sa posunula v živote ďalej...
Už o tri mesiace totiž verejne priznala, že v jej živote je nový muž. Jeho identitu zverejňovať zatiaľ nechce, no čo-to už prezradila. „Ja by som úplne celú lovestor ešte nechcela dávať von skrz to, že ja si vlastne užívam to, že mám takéto súkromie. Užívam si ten vzťah a nemusím presne toto, vieš, že stále niekomu niečo hovoriť a tak...“ povedala portálu Odzadu.sk
„Ale hej, je to niekto, koho už som poznala a to prišlo úplne tak nečakane. O to viac je to pre mňa krajšie. Proste sme sa stretli, hneď to kliklo a je to tam,“ dodala a odhalila tiež, že jej nový priateľ pochádza zo zahraničia. „Nie je to Slovák, je to Francúz,“ odhalila Karolína, ktorá teraz veľa času trávi práve vo Francúszku.