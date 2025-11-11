Utorok11. november 2025, meniny má Martin, Maroš, zajtra Svätopluk, Jonáš

Šóošová otvorene o KONCI v Teleráne: Bolo to ako TOXICKÝ VZŤAH!

BRATISLAVA - Bol to pre divákov obrovský šok, keď v máji 2024 Lenka Šóošová (49) oznámila, že v Teleráne po dlhých 19 rokoch končí. Spolu s ňou v rannej šou skončil aj jej moderátorský kolega Roman Juraško. Aktuálne brunetka odhalila, že k tomuto kroku sa odhodlávala celé 2 roky. Jej pôsobenie v obľúbenej relácii prirovnala k toxickému vzťahu!

Informácia, že Roman Juraško a Lenka Šóošová po dlhých 19 rokoch v Teleráne končia, bola pre divákov obrovským šokom. Moderátorka sa vyjadrila, že sa chce venovať rodine a postupne by sa rada viac zamerala na autorské projekty. Jej kolega Roman Juraško v rannej šou skončil tiež, no v televízii nie - presunul sa do podvečerného magazínu Reflex. Od tohto veľkého kroku uplynul už rok a pol...

A moderátorka teraz prezradila, že sa k nemu odhodlávala celé dva roky. Svoje pôsobenie v relácii prirovnala k toxickému vzťahu. „Teleráno bolo moje dieťa. Ja si priznám, že ja to mám naozaj odplakané. Ešte aj môj manžel mi hovorí - Lenka, ty sa musíš rozhodnúť, ja ti nemôžem povedať, že choď preč, že ti to robí zle. Lebo mne to už reálne robilo zle. To je ako toxický vzťah, že proste viete, že sa ľúbite, ale v jednom momente to proste musí skončiť,“ prezradila Denníku N.

Teleráno bola jediná relácia, ktorú kedy chcela moderovať, no v posledných rokoch sa v ňom už necítila dobre. „Keď máte príjemné prostredie a podporný tím, tak viete zvládať vstávať aj o tretej ráno. A proste keď už to okolie a to podhubie nie je v poriadku, tak už sa vám aj ťažšie vstáva. Ja by som to možno ešte stále zvládala, ja neviem, ale mne už tam proste nebolo dobre,“ priznala a naznačila aj dôvod, prečo mala takéto pocity: „Tak, to sú medziľudské vzťahy.“

A napokon si zaspomínala aj na svoje prvé živé vysielanie. Pri Romanovi vraj nahradila Mirku Almásy, ktorá otehotnela. „Jaj ľudia, ja som mala taký stres, ja som dokonca hovorila, že ja tam ráno ani neprídem. A viem, že vtedy ma aj Roman veľmi podržal. On vlastne začal robiť Teleráno tri mesiace pred tým, ako som začala ja. On mal Mirku Almásy, ale Mirka Almásy otehotnela a v tom čase vedenie televízie nepripúšťalo, aby bola tehotná žena na obraze,“ dodala. 

