POSLEDNÉ VYSIELANIE Šóošovej a Juraška: Emotívna rozlúčka s Teleránom... Nedokázali zastaviť PLAČ!

BRATISLAVA - Len minulý týždeň sa na verejnosť dostala informácia, že po dlhých 19 rokoch v Teleráne končia Lenka Šóošová a Roman Juraško. Dnes vysielali úplne poslednýkrát. A zatiaľ čo Roman sa presúva do inej relácie, Lenka končí na obrazovkách definitívne. O to emotívnejšia rozlúčka bola... Nedokázali zastaviť plač!

Informácia, že Roman Juraško a Lenka Šóošová po dlhých 19 rokoch v Teleráne končia, bola pre divákov obrovským šokom. Moderátorka sa vyjadrila, že sa chce venovať rodine a postupne by sa rada viac zamerala na autorské projekty. No a Juraško v Markíze nekončí, z rannej šou sa presúva do podvečerného magazínu Reflex.

Dnes spoločne moderovali úplne poslednýkrát a kolegovia z Markízy si pre nich pripravili aj emotívnu rozlúčku. Lenka dostala kyticu od generálneho riaditeľa a potom si spoločne pozreli zostrih toho najlepšieho za celých 19 rokov moderovania. A pohľad na krásne spomienky nebol ľahký ani pre jedného z nich... Nedokázali zastaviť plač, rovnako ako ich kolegovia, ktorí sa prišli rozlúčiť.

„Ja by som chcela poďakovať najmä štábu, pretože bez nich by sme neboli my a naozaj to bola krásna jazda. Roman ďakujem, veľké ďakujem tebe, ty vieš, že bez teba by sme neboli dvojka. Ale chcem poďakovať aj celej Markíze, Teleránu, všetkým tým, ktorí sú v zákulisí, lebo viem, že keby vás nebolo, keby ste neboli takí, akí ste, keby sme neboli jeden tým, tak by sme neboli my a neboli by sme tu tak dlho,“ vyjadrila sa cez slzy Šóošová.

„Bola to moja a stále je srdcová záležitosť, ale niekedy niečo končí a musí niečo nové začať. Takže ešte raz jedno veľké ďakujem,“ dodala Lenka. Hlas sa však triasol aj Juraškovi, ktorí ďakoval najmä svojej kolegyni a Teleránu, v Markíze totiž nekončí.

