Lenka Šóošová so synom (Zdroj: Ján Zemiar)

Odchod z televíznej obrazovky neznamenal pre Lenku ústup do úzadia, práve naopak – moderátorka má teraz viac priestoru na vlastné projekty. „Nahrala som minisériu podcastov Medúza, ktorá sa venuje sexuálnemu násiliu – na ženách, deťoch, ale aj na mužoch. Toto som teraz robila, no a uvidíme, čo bude ďalej.“ Popri práci sa však snaží tráviť viac času s rodinou, čo bol aj hlavný dôvod jej rozhodnutia stiahnuť sa z Telerána. „To bol aj cieľ – že som sa chcela viac venovať rodine. Mám viac času, ale podľa mňa každý si tak povie, že čas ide veľmi rýchlo, alebo je taká doba, že ten čas sa akoby zrýchlil. Takže stále ten čas postrádam, ale áno – viac sa venujem deťom.“

Hoci si mnohí nevedeli Teleráno bez nej predstaviť, Lenka sa po dlhom období váhania a zvažovania musela rozhodnúť, čo ďalej. „Je pravda, že Teleráno je moja srdcová záležitosť a stále to tak ostane, je to moja identita. Takže je to tam niekde vo mne, ale treba sa posunúť ďalej, vymýšľať nové veci a treba sa pozerať dopredu.“ A to je aj Lenkin prípad. Tá priznáva, že tvorivosti má opäť na rozdávanie. „Stále robím to, čo ma baví – to je podstatné. A vymýšľam si. Ja som veľmi kreatívny človek a už som toho mala toľko veľa, že som pociťovala, že tá kreativita išla do úzadia. A teraz mám pocit, aj tou jarou, že to tak pučí a zobúdzam sa.“ S kolegami z televízie je stále v kontakte, najčastejšie s Luciou Hlaváčkovou. A čo Roman Juraško, s ktorým roky tvorila moderátorskú dvojicu? Jej slová vás prekvapia!

Lenka Šóošová o živote PO Teleráne: Prečo sa nestretávam s Romanom! (Zdroj: Narcis Liptáková/Tomáš Hambálek)