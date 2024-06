Lenka Šóošová (Zdroj: Ján Zemiar)

PRAHA - Svoje rozhodnutie musela zajesť sladkosťami! Lenka Šóošová nedávno po dlhých úvahách opustila televíznu obrazovku a hneď v deň poslednej rozlúčky zavítala do Prahy na Garden Twist Párty. Gumené cukríky totiž zbožňuje.



Lenka Šoóšová po 19 rokoch skončila v Teleráne, pričom jej rozhodnutie bolo dosť nečakané. V rozhovore prezradila, aké sú jej ďalšie plány, každopádne oddych a leto plné zážitkov je asi to, čo teraz potrebuje najviac.





Lenka je totiž nielen moderátorka a vizážistka, ale aj mama dvoch synov a manželka, na pleciach ktorej je starostlivosť o rodinu.priznala Lenka a vymenovala pár jedál, ktoré majú jej synovia najradšej.prezradila Lenka s tým, že sama by to nikdy nezvládla, a pridala aj ďalšie obľúbené. Povedala aj to, akým jedlom dokáže vždy potešiť svojho manžela Richarda.

Ako v každej rodine, aj v tej Lenkinej sú rozdiely v tom, že niekto miluje viac sladké, iný viac slané. Lenka okrem žuvačiek zbožňuje gumené cukríky, nemá však rada čokolády či zákusky. Veď to aj vidieť na jej postave. „Asi je to mojimi chlapcami, ktorých mám, moje tri R-ká, ktoré sa o mňa starajú. Nič špeciálne nerobím“, hovorí na margo svojej štíhlej postavy. Aj to chce však po odchode z televízie zmeniť.

Plány Šóošovej po výpovedi v Markíze: AHA, k čomu sa vracia po 20 rokoch! (Zdroj: NL/TH)