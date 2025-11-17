Juraj Bača pri téme DANÍ krúti hlavou: Je zvláštna doba, rušia sa plesy, šetria aj firmy! Obavy o prácu?

BRATISLAVA - Herec Juraj Bača prežíva jedno z najkrajších období svojho života. V máji sa stal otcom synčeka, ktorého má so svojou partnerkou, herečkou Dominikou Richterovou. A hoci by si mnohí mysleli, že po tejto životnej udalosti si dopraje chvíľu voľna, opak je pravdou – pracovné tempo nezvoľnil ani o milimeter.
Juraj priznáva, že po narodení syna nemal príliš čas na oslavy, pretože sa okamžite po pôrode ponáhľal na pľac. Na štrnganie či prípitok teda nebol čas. „Ja som utekal späť z pôrodnice opäť do stanu Pečie celé Slovensko, čiže neštrngal som ničím,“ prezrádza s úsmevom herec, ktorý si však po zvoľnení pracovného tempa predsa len čas na oslavu vytúženého synčeka našiel. Na veľké oslavy však zabudnite – ako sám Bača priznal, do bujarých žúriek sa už dávno nehrnie. „Mám extrémne veľa práce a stále premýšľam nad mojimi staršími kolegami, ktorí spomínajú na rôzne žúrky a párty od rána do večera. Hovorím si – asi som už starý,“ dodáva so smiechom.
Po narodení synčeka však predsa len prišlo na okamih zamyslenia sa. „Trošičku som si vstúpil do svedomia,“ priznáva herec. „Ale pri našej práci príležitosti naozaj nerastú na stromoch. A je zvláštna doba – rušia sa kultúrne podujatia, lístky do divadla sa málo predávajú, mestá rušia plesy lebo musia šetriť, firmy tiež rušia akcie, pretože to daňové zaťaženie je jednoducho príliš veľké. Takže asi si nedovolím byť taký hrdina, že si poviem – toto vezmem, toto nie. Teším sa, že ten záujem je, ktovie dokedy bude,“ dodáva herec a moderátor, ktorého pracovný diár zatiaľ praská vo švíkoch. Aj napriek náročnému programu však Juraj nezabúda na to najdôležitejšie – rodinu. To, že by pre svojho syna chcel len to najlepšie, je nad slnko jasné. Akú budúcnosť by si pre neho predstavoval...?
