Juraj Bača šokuje slovami o svojom synovi: Jeden člen rodiny sa z bábätka NETEŠÍ!

BRATISLAVA - Juraj Bača a Dominika Richterová prežívajú krásne obdobie a rodičovstvo si užívajú plnými dúškami. Obľúbený herec dokonca otvorene priznal, že byť otcom je úplne iná liga než akákoľvek filmová rola. Očakával totiž doslova hororové scenáre!
Juraj Bača si ešte donedávna svoje súkromie strážil ako oko v hlave, dnes už však otvorene priznáva, že prišla rola, na ktorú vás nepripraví žiadny scenár. Otcovstvo. A prekvapivo z neho nejde panika, ale radosť! „Ja si to veľmi užívam. A stále hovorím, že rodičovstvo má také zvláštne zlé PR, pretože mi všetci hovorili – počkaj, skončí ti život, už nič nebude…“ prezrádza so smiechom herec.
Na druhej strane Juraj úplne bez prikrášľovania priznal, že hoci sa rodičmi stali obaja, najväčšiu ťarchu nesie na pleciach práve Dominika. A pred ňou sa doslova klania. „Žene to zásadným spôsobom zmení život a bude mať doživotný obdiv, ako to celé zvláda a ako dokázala prejsť z kariéry a plnohodnotne sa venuje rodine.“ On sám to vraj berie tak, že doma má hrdinku a on má byť ten, kto to "odmaká" navonok. „Takto to máme rozdelené, že ona je hrdinom doma a ja sa snažím robiť všetko najlepšie vonku.“
Juraj však predsalen pomôže čo sa dá a rolu otca si užíva - aj s povinnosťami. „Ja veľmi rád mením plienky, veľmi rád kočíkujem, nesprávne ho držím na rukách, ale jednoducho… keď sa ku mne pritúli, ťažko sa tomu odoláva. Učím ho všelijaké hovadinky. Ja si to užívam a sú zrazu sú veľmi ťažké odchody z domu.“ Dominika a Juraj sú zo svojho synčeka nadšením celí bez seba… lenže vraj existuje jeden člen domácnosti, ktorý to tak radostne neprežíva. Hercove slová vás pobavia!
A ešte niečo... Jurajovi Bačovi sa deje aj ďalšia zvláštnosť v živote: „Ja som minulý rok nahral prvú autorskú, vlastnú pesničku,“ povedal Juraj, ktorého pesnička Nechávam ťa sa dostala do rotácie istého rádia. Čo je teda ďalší krok, čo vyspieva alebo "vykričí" v ďalšej pesničke? „Keby sa dal v živote zarámovať nejaký okamih, tak toto by bolo určite to obdobie,“ naznačil svoj životný pocit Juraj Bača.