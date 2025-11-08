Moderátorka bojujúca s nádorom na mozgu: Prvýkrát v spoločnosti... FOTO Aj bez parochne stále kočka!

PRAHA - Hoci si Laďka Něrgešová vypočula jednu z najťažších diagnóz, svoj boj s chorobou zvláda s neuveriteľnou silou a úsmevom. Moderátorka, ktorá momentálne podstupuje modernú liečbu, sa napriek ťažkým chvíľam objavila v spoločnosti.
V júli tohto roka obletela verejnosť smutná správa. Moderátorke Laďke Něrgešovej našli nádor na mozgu. „Nie všetky správy tu hovoríme radi a dnes je ten deň, ktorý medzi ne patrí. Nikdy neviete, čo vám život prinesie. Ten deň Laďke priniesol nekompromisný verdikt lekárov. Bola potrebná akútna operácia. Tu v Ústrednej vojenskej nemocnici vykonal primár David Netuka, ktorý Laďke z hlavy vyoperoval nádor glioblastóm,“ oznámila vtedy kolegyňa Iva Kubelková počas večerného vysielania relácie Showtime.
ZDRVUJÚCA SPRÁVA: Moderátorku (49) priamo zo štúdia brali do nemocnice... Má NÁDOR na mozgu!
Česká moderátorka podstupuje inovatívnu liečbu rakoviny. Ide o metódu, pri ktorej má na hlave špeciálne nalepené elektródy. Napriek vážnym zdravotným problémom zostáva moderátorka Laďka Něrgešová plná energie a optimizmu. Nalíčená, krásne oblečená, bez parochne a s úsmevom na tvári – tak ju bolo možné vidieť na nedávnom večierku, kam zavítala.
Spolu so svojou blízkou priateľkou Monikou Absolonovou sa objavila na oslavách pätnásteho výročia relácie Showtime, ktorá je jej druhým domovom. Prišla síce neskôr, keďže smerovala rovno zo štúdia, no bolo vidieť, že stretnutie s priateľmi a kolegami jej urobilo veľkú radosť. Na oslave v známom vinohradskom klube nechýbali ani ďalšie známe tváre televízie Prima.