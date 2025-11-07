Kontroverzného Slováka ODSÚDILI: Hrozia mu 3 roky!

BRATISLAVA - Kontroverzný Mikelin ex, Miri Vlček, bol pred pár dňami v hľadáčiku polície. A ako sa teraz ukázalo, poputuje za mreže!
V minulosti Miroslava Vlčeka odsúdili za drogovú trestnú činnosť na tri roky s trojročným podmienečným odkladom a skúšobnou dobou. Polícia mu totiž našla ruksak s drogami. No a v skúšobnej dobe sa vôbec neosvedčil a spáchal až 11 dopravných priestupkov, informujú noviny.sk. Išlo o prekročenie povolenej rýchlosti, jazdu cez plnú čiaru a iné priestupky.
Súd jeho podmienečný trest premenil na nepodmienečný, keďže Miri podľa neho neviedol normálny život. Sudca ho odsúdil na tri roky vo väznici s minimálnym stupňom stráženia. Na pojednávanie sa Miroslav Vlček nedostavil – predvolanie si neprevzal. Prokurátor sa proti rozsudku neodvolal, no Vlček má ešte možnosť podať odvolanie.