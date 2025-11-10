Nerušia iba relácie! Veľké prepúšťanie v STVR, takmer stovka ľudí príde o flek: Kto je na rane?

BRATISLAVA - Príchod novej riaditeľky STVR sa nezaobišiel bezo zmien. Tie prvé sa týkali rušenia relácií, teraz prichádzajú na rad ďalšie opatrenia. A vyhadzovy.
Po príchode novej generálnej riaditeľky STVR "padlo" hneď niekoľko relácií. Zmeny v programovej štruktúre znamenali zrušenie relácií Milujem Slovensko, Veľkou lyžicou, Sieň slávy a namále má aj Trochu inak s Adelou, ktorej čoskoro vyprší zmluva. V programe Dvojky skončila aj diskusná relácia Večera s Havranom. Po programových čistkách teraz Slovenská televízia a rozhlas pristupuje k sérii organizačných a personálnych opatrení vyplývajúcich z hĺbkového auditu riadenia ľudských zdrojov a fungovania organizácie. Nebude sa teda týkať relácií, ale ľudí, ktorí ich tvoria či pracovníkov administratívy.
Generálna riaditeľka STVR Martina Flašíková spolu s vedením inštitúcie zadefinovala súbor kľúčových krokov, ktoré budú postupne smerovať k ozdraveniu a stabilizácii Slovenskej televízie a rozhlasu. „Personálny audit nám poskytol jasný a detailný obraz o tom, kde sa nachádzame a čo je potrebné zmeniť, aby sme mohli STVR posunúť dopredu. Naším cieľom je moderná, transparentná a konkurencieschopná verejnoprávna inštitúcia, ktorá efektívne využíva prostriedky a dokáže investovať do rozvoja a tvorby,“ uviedla generálna riaditeľka STVR Martina Flašíková.
V súčasnosti má STVR približne 1 700 zamestnancov. Po hĺbkovej personálnej analýze, s ohľadom na efektívne a zodpovedné nakladanie s verejnými prostriedkami vedenie STVR pristupuje k optimalizácii pracovných miest v celkovom počte približne 5 %. Ide o manažérske rozhodnutie prijaté s cieľom zvýšiť efektívnosť a hospodárnosť riadenia bez ohrozenia chodu verejnoprávnej inštitúcie a zachovania plnohodnotného fungovania jej médií, píše sa v tlačovej správe.
