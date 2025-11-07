Zuzana Mauréry stvárnila Nepelovu trénerku Hildu Múdru: Spája ju s ňou zážitok, na aký nezabudne!

Zuzana Mauréry vo filme Nepela (Zdroj: Cinem Art)
BRATISLAVA - Herečka Zuzana Mauréry opäť zažiarila na filmovom plátne. V dlhoočakávanej snímke Nepela, ktorá rozpráva príbeh legendárneho krasokorčuliara Ondreja Nepelu, si zahrala jeho trénerku, prísnu, no láskavú Hildu Múdru.
Prečítajte si tiežFilm z dielne režiséra Gregora Valentoviča prináša na plátna silný ľudský aj športový príbeh jedného z najväčších športovcov Československa, ktorý sa napriek sláve musel vyrovnávať s tlakom režimu aj so svojimi vnútornými démonmi. Film mal svoju slávnostnú premiéru v Bratislave a nechýbala na nej ani známa herečka, ktorá stvárňuje postavu legendárnej trénerky Hildy Múdrej. Tá bola pre generácie krasokorčuliarov symbolom prísnosti, ale aj láskavosti, a herečka do svojej postavy priniesla brilantne obe tieto stránky. Mauréry dokonca priznala, že legendárnu trénerku registrovala ešte dávno predtým, než dostala túto rolu. „Vedela som o nej v súvislosti s Nepelom a spomenula som si na to, že v detstve, keď sme chodili korčuľovať na zimák, mi mama vždy hovorila, že ona je Hilda Múdra,“ prezradila s úsmevom. Mauréry sa však v rozhovore pochválila aj inou pikoškou, wau!
