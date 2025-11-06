Zľahla sa po nej zem? Cibulková je NEZVESTNÁ: Dva týždne po psychickom kolapse nezdvíha ani telefóny

PRAHA – Nie je po nej ani stopy! Vilma Cibulková (62) mala pred dvoma týždňami vážny zdravotný kolaps a odvtedy sa po nej zľahla zem!
Česká herečka Vilma Cibulková o sebe nedáva vôbec nič vedieť. Správy o tom, ako sa má po zdravotnom kolapse spred dvoch týždňov, nemá ani Strašnické divadlo, kde hrala v komédii Růžové svatby. „Telefóny neberie, na SMS neodpovedá,“ zúfajú si kolegovia z divadla.
Podľa informácií uvedených na blesk.cz sa herečka v stredu 22. októbra psychicky zrútila. Čudným spôsobom telefonovala, prenasledovali ju veľké obavy a podľa svedkov bola úplne mimo. Z domu ju preto odviezla sanitka na ambulantné ošetrenie - a tam jej stopa končí.
Cibulková hrala v seriáli Polabí, preto televízia Prima musela túto situáciu riešiť. Odvolala Vilmu a namiesto nej vyberá novú hrdinku. Cibulková vraj za celý čas zdvihla telefón iba raz. „Mám boreliózu, tá to asi spôsobila,“ povedala, avšak podľa zistení Blesku toto ochorenie prekonala v druhej polovici septembra. Odborníci však pripúšťajú, že choroba v pokročilejšom štádiu môže spôsobiť psychické problémy – úzkosti, depresie, poruchy pamäte i sústredenia. Tieto príznaky sa objavujú v neskorších fázach choroby a najmä vtedy, ak nebola včas a správne liečená.
Nikto nevie povedať, či Vilma chorobe venovala pozornosť a či sa vôbec poriadne liečila. Je však dosť pochybovačov, ktorí pripomínajú, že Cibulková dlhý čas bojovala so závislosťou na alkohole. Svoj sklon k alkoholu herečka popísala slovami: „Pitie malo takú študentskú podobu. Stretávanie sa v kluboch a dobrodružný život.“ Toto popíjanie ju však dohnalo k tomu, že v minulosti absolvovala dvojročné protialkoholické liečenie v Bohniciach.
Vilma tvrdí, že od 28 rokov sa alkoholu nedotkla, minulý rok deň pred Štedrým dňom ju však trnavskí policajti nachytali za volantom opitú, nafúkať mala až 2 promile. Dostala podmienku na dva mesiace, zákaz šoférovania na tri roky, a k tomu musela zaplatiť pokutu asi 3000 eur. Či išlo iba o opileckú jednorazovku alebo ide o návrat k alkoholu, vie asi len ona sama… Vtedy sa však obhajovala slovami: „Pohybovala som sa iba v areáli nemocnice Trnava. Nikomu som neublížila, všetky sankcie v rámci novelizácie trestného zákona Slovenska som prevzala na seba. Všetko sa odohralo pred oddelením geriatrie, kde som mala na žiadosť rodinných príslušníkov odprevadiť osobu mne blízku na jej poslednej ceste,“ prezradila pred rokom Cibulková.