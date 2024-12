Roman Pomajbo (Zdroj: Ján Zemiar)

Roman Pomajbo sa okrem svojich hereckých úspechov rád pýši skvelou rodinou a štyrmi deťmi. Napriek tomu ich však neváhal opustiť a vydať sa na potulky svetom. Spolu s kamarátmi sa vybral na pánsku jazdu do Afriky, kde precestoval viacero krajín. „Bol to pre mňa zážitok aj z toho mužského sveta, aj z toho, že sme prešli 6 krajín a 10 tisíc kilometrov za mesiac… Ja som nakoniec pribral medzi tými chlapmi, boli tam aj kamaráti z Plzne, takže sme mali pivo na obed, na raňajky aj na večeru…“ priznal Roman.

Bol tam aj kamarát z Austrálie, ktorý ho pred 24 rokmi zoznámil s manželkou Petrou a Roman ho zasa zoznámil so Slovenkou. On je emigrant z Čiech, s ktorým precestovali kus Austrálie, a teraz si vlastne zopakovali to isté, ale v Afrike. Roman priznal, že opravy a čisto mužské práce mu až tak nešli, ale napokon sa dokázal zaradiť aj v tejto sfére. Jeho hlavnou doménou však bola – ako ináč – zábava. „Mňa si ľudia volajú dokonca na jachty, do auta, lebo som také živé rádio,“ smeje sa Roman a rozpráva o tom, čo si nezabudol zobrať so sebou. Na veľkú radosť ostatných, samozrejme. A pridáva aj zážitok z loveckej farmy, ktorú zdedila po rodičoch odvážna žena...

Roman Pomajbo nechal rodinu doma a na MESIAC zmizol: Vrátil sa pribratý a s desivým zážitkom! (Zdroj: NL/TH)