STRACH o Martina Nikodýma: FOTO z nemocnice... Operácia!

BRATISLAVA - Martin Nikodým sa prihovoril svojim fanúšikom z nemocničného lôžka. Podstúpil operáciu!
Martin Nikodým vystrašil svojich fanúšikov, keď na sociálnej sieti Instagram zverejnil záber z nemocničného lôžka. Na informácie skúpy nebol, a tak prezradil o čo ide. Aj keď si mnohí mohli myslieť, že natáča nejaký seriál, tentoraz išlo o realitu. Moderátor podstúpil operáciu. „Trošku bolo treba umravniť meniskus, aby som zasa ako srnka behal po kopcoch a javiskách, ale už je dobre. Ďakujem všetkým za pohodu a úžasný prístup," zveril sa a upokojil tak aj priaznivcov.
Meniskus je chrupavka v kolennom kĺbe v tvare písmena C, ktorá tlmí nárazy, stabilizuje koleno a chráni kĺbovú chrupavku. Poranenie menisku vzniká najčastejšie pri športe alebo prudkom otočení kolena. Prejavuje sa bolesťou, opuchom, pocitom zasekávania a obmedzeným pohybom. Zotavenie trvá od rozsahu poškodenia. Samozrejme, po zákroku je dôležitá aj rehabilitácia a postupné cvičenia.