Boris Kollár sa ponoril do hlbokého smútku: Navždy ho opustil dlhoročný spolustraník!

BRATISLAVA - Bývalý predseda Národnej rady a predseda mimoparlamentného zoskupenia Sme rodina Boris Kollár nezažíva práve veselé dni. Z tohto sveta totiž navždy odišiel jeden z výrazných straníkov Kollárovho subjektu. Náhle totiž zomrel okresný predseda Marián Kráľ.
Hnutie Sme rodina o odchode Mariána Kráľa informovalo na sociálnej sieti.
Chýbať bude všetkým
"So zármutkom sme prijali smutnú správu o úmrtí nášho dlhoročného člena a okresného predsedu Mariána Kráľa. So svojim obrovským srdcom, ľudskosťou a vždy ochotou pomôcť bude chýbať nielen blízkym, ale aj celému nášmu hnutiu, pretože takých ľudí je v dnešnej dobe už málo," napísalo hnutie.
Podľa hnutia Kráľ opustil tento svet náhle, no zanechal nezmazateľnú stopu, ale aj smútok v srdciach mnohých. "V mene celého hnutia Sme rodina chceme touto cestou vyjadriť úprimnú sústrasť rodine a blízkym," dodali na záver.