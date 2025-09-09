Vo vzťahu Kollára a Laury to ŠKRÍPE! Boris vyšiel s pravdou von: Takto ma chce NACHYTAŤ PRI NEVERE

BRATISLAVA - Problémy v raji? Vzťah Borisa Kollára a jeho momentálne oficiálnej partnerky Laury Vizváryovej je, zdá sa, ako na hojdačke. Najnovšie totiž multiotecko priznal, že plavovláska, s ktorou má syna Abnera, robí všetko pre to, aby odhalila, že je neverný.
Podnikateľ a predseda mimoparlamentného hnutia Sme rodina, Boris Kollár, sa vo svojom vzťahu s Laurou Vizváryovou ocitol v naozaj zaujímavej situácii. Podľa jeho slov je Laura žiarlivá a čím ďalej tým viacej ho upodozrieva z nevery. Na otázku, aký bol jej najväčší trapas, odpovedal veľmi prekvapivo: „Skoro každý deň má nejaký,“ začal opatrne na úvod, no potom sa rozbehol a vyšiel s pravdou von. „Hlavne, keď sa snaží hrať na takého detektíva Orieška a snaží sa ma celý čas nachytať na nejakej nevere.“
No tým to nekončí. Podnikateľ dokonca opísal, ako jeho Laura „vyšetruje“, či mu môže veriť. „Príde najprv, čuchá, čuchá, vankúš očuchá, potom pozrie, či nie je niekde nejaký vlas. Nájde vlas, urobí škandál, potom zistí, že to je jej vlas. Potom nájde čierny a zistí, že ten patrí opatrovateľke, takže je to veľmi vtipné,“ dodal s úsmevom, ktorý naznačuje, že je na takéto „detektívne pokusy“ zo strany žien už zvyknutý.
Politik už zjavne nemá problém priznať, že jeho súkromie je bohaté na dramatické momenty. Po jeho boku sa objavilo nespočetné množstvo žien, a detí je tiež požehnane. Pri ich počítaní by vám prsty na rukách nestačili. No otázka, ktorú si mnohí kladú, je, či v takomto vzťahu môže byť skutočne niečo ako zdravá dôvera. Kollár zjavne o tom vie svoje, no čo je pre neho normálne, môže byť pre iných len ďalšia kapitolka z knihy jeho nekonečných dobrodružstiev...
