Na Belohorcovej sa ROZCHOD viditeľne podpísal: Schudla a zbavila sa silikónov... FOTO v plavkách!

MIAMI - Zuzana Belohorcová (49) si prechádza mimoriadne náročným obdobím. Na verejnosť sa totiž dostala informácia, že jej manželstvo po dlhých 13 rokoch krachuje, kvôli nevere Vlastu Hájka (51). A starosti sa viditeľne podpísali aj na jej vzhľade. Schudla... Navyše nedávno sa zbavila aj silikónov. Aha, ako teraz vyzerá v plavkách!
Život sa so Zuzanou Belohorcovou v poslednom období vôbec nemazná. Bývalej moderátorke po dlhých 13 rokoch krachuje manželstvo a dôvodom má byť macedónska maklérka Aleksandra. Žena, ktorá už roky pracuje vo firme manželov, mala Vlastovi Hájkovi pomotať hlavu a došlo k nevere, ktorá všetko ukončila. Najprv manželia predali firmu a teraz je v ponuke už aj ich spoločný dom.
NEVERA Belohorcovej muža: Šokujúce tvrdenie zdroja... Zuzana, z ČOHO si prekvapená?!
Blondínka sa snaží prísť na iné myšlienky mimo domova. Najprv bola na Slovensku, potom v susedných Čechách, kde sa zúčastnila niekoľkých spoločenských podujatí. No a napokon spolu s deťmi odcestovala na Miami, kde rodina 11 rokov žila. A práve tam Zuzana odhalila, ako veľmi sa na nej náročné životné obdobie podpísalo.
Učiteľka lásky Belohorcová si opäť ĽAHLA POD NÔŽ: Po 10 rokoch sa LÚČI so svojím BUJNÝM POPRSÍM!
Na sociálnej sieti Instagram zverejnila niekoľko fotiek z pláže, na ktorých pózuje v plavkách. A je viditeľné, že kvôli stresom výrazne schudla. Navyše si v auguste nechala odstrániť silikóny a vďaka prirodzene menším prsiam pôsobí ešte útlejšie. Pozrite, vyzerá super!
