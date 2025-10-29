NEVERA Belohorcovej muža: Šokujúce tvrdenie zdroja... Zuzana, z ČOHO si prekvapená?!

BRATISLAVA/TENERIFE - Posledné týždne sa v českých a slovenských médiách nehovorí o ničom inom, ako o nevere manžela Zuzany Belohorcovej, Vlastu Hájka. Dvojici sa rozpadáva dlhoročné manželstvo a dôvodom má byť macedónska maklérka Aleksandra. Zuzana hovorí o nečakanej zrade... Zdroj však tvrdí, že blondínka o milenke roky vedela!
Zuzana Belohorcová a Vlasta Hájek si svoje áno povedali pred dlhými rokmi, ešte v máji 2012. Majú spolu dve deti - 15-ročnú dcéru Salmu a 12-ročného syna Nevia. No hoci rodinka pôsobila doslova idylicky, pred pár dňami sa prevalilo, že išlo len o zdanie, ktoré často klame. A bol to aj tento prípad. Na verejnosť sa navyše dostala informácia, že za krachom dlhoročného manželstva stojí nevera.
Vlasta sa mal zamotať s macedónskou maklérkou Aleksandrou, ktorá robila v ich realitnej kancelárii. Zuzana tvrdí, že to pre ňu bola nečakaná zrada... Aktuálne sa však českému eXtra.cz ozval zdroj, ktorý má na vec iný názor. Vraj Belohorcová o romániku svojho manžela po celý čas vedela a vraj mu ho dokonca aj tolerovala. A Aleksandra vraj nebola jedinou Vlastovou milenkou.
„Aleksandra prišla do firmy ešte v začiatkoch a od začiatku mali pomer. Samozrejme nebola jediná, ale asi najlepšia, keď zostala,“ vyjadril sa zdroj pre eXtra.cz. „Zuzana celý čas presne vedela, aký Vlasta je, všetko to tolerovala, keďže on bol hlavný živiteľ rodiny. Nechápem, prečo je teraz "prekvapená",“ pokračoval zdroj. A ďalej opísal, aká spomínaná milenka je.
„Aleksandra je príjemná osoba, matka dvoch dospievajúcich dcér, ale trošku divoká, má rada zábavu. Stará sa o seba, tvrdo maká vo fitku,“ povedal zdroj s tým, že si nie je istý, či si románikom s Hájkom pomohla. Milenka dostala od nového majiteľa v realitnej kancelárii okamžitú výpoveď, no podľa zdroja to nebol najlepší krok. „Bola posledná a jediná, ktorá tam ešte niečo mohla zachrániť. Prácu agenta ovláda, pozná ostrov, keďže tu žije mnoho rokov, a ovláda perfektne špenielčinu a angličtinu,“ pokračoval zdroj s tým, že naopak Belohorcová hneď po vyjadrení, že začína pracovať ako maklérka, odišla na dovolenku.