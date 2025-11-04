Mickoski obviňuje Bulharsko zo šikany Severného Macedónska v procese vstupu do EÚ

BRUSEL - Bulharsko „šikanuje“ Severné Macedónsko v prístupovom procese do EÚ a podľa severomacedónskeho premiéra Hristijana Mickoského voči vláde v Skopje vznáša „vyfabrikované“ požiadavky. Mickoski to povedal na podujatí v Bruseli organizovanom televíziou Euronews.
Presne dve desaťročia po tom, čo sa Severná Macedónsko stalo kandidátskou krajinou EÚ, Skopje stále čaká na otvorenie prvej kapitoly rokovaní. Napriek formálnemu začatiu rokovaní v júli 2022 proces uviazol v dôsledku politických napätí a pomalých reforiem, pripomína Euronews.
Bulharské požiadavky blokujú vstup
Prístupový proces v súčasnosti komplikujú požiadavky Bulharska, ktoré trvá na tom, aby Severná Macedónsko uznalo „spoločnú históriu“ oboch krajín a bulharské korene macedónskeho jazyka. Mnohí Severomacedónčania to vnímajú ako útok na svoju národnú identitu. Sofia tiež požaduje, aby ústava Severného Macedónska výslovne uznávala bulharskú menšinu. Severomacedónsky parlament zatiaľ tieto zmeny neschválil.
Politický tlak a šikanovanie
„Bohužiaľ, sme na rovnakom mieste ako pred 25 rokmi. Z umelých dôvodov. Nie kvôli kodanským kritériám, nie kvôli plneniu niektorých cieľov, ale kvôli umelým sporom,“ upozornil Mickoski. Požiadavky Bulharska vníma ako politický tlak, nespravodlivé zaobchádzanie a šikanovanie.
Šéf severomacedónskej vlády varoval, že súčasný prístup členských štátov podkopáva základné princípy EÚ. „Ak sa niekto odváži šikanovať iného, kto sa chce stať členom klubu, prečo by mali iní mlčať? To nie je normálne... pravdepodobne sa to bude v budúcnosti opakovať, pretože to funguje,“ zdôraznil Mickoski. Brusel vyzval, aby zvážil, či pravidlo jednomyseľnosti a právo veta stále zodpovedajú „princípom a hodnotám“, na ktorých bola EÚ založená.
Severné Macedónsko stále verí v EÚ
Napriek všetkým komplikáciám Mickoski deklaroval, že vstup jeho krajiny do EÚ je strategickou voľbou a rozšírenie o štáty západného Balkánu bude pre Úniu pridanou hodnotou. „Napriek všetkému ponižovaniu a sklamaniam a napriek frustrácii, ktorú v súčasnosti pociťujú naši občania, zdieľame rovnaké hodnoty,“ vyhlásil.