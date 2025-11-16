Syn Hablovičovej má len 12 rokov, ona sa už teší na vnúčatá: Dúfam, že…

BRATISLAVA - Lucia Hablovičová materstvo nikdy neoľutovala! Sama je ambasádorkou ankety MAMA ROKA, ktorá každoročne oceňuje ženy, pre ktoré je materstvo tou najdôležitejšou životnou úlohou.
Lucia Hablovičová je mamou 12-ročného syna Thea, pre ktorého je aj po rokoch takpovediac "mamou roka". „Vďaka Bohu za to,“ povedala s úsmevom. Ich vzťah je plný drobných prejavov lásky a porozumenia. „Dokazuje mi to dennodennými prejavmi lásky a pozornosťami. Je veľmi pozorný chlapec, starostlivý. Dnes mi dokonca vyberal šaty,“ prekvapuje svojimi slovami bývalá modelka, ktorá na podujatí ohúrila v sexi bielych minišatách.
Aktuálne však prichádza v jeho živote obdobie, ktoré bude výzvou pre oboch. „Začína puberta, začína sa formovať, dozrieva,“ hovorí Lucia, ktorá sa tak postupom času bude musieť pripraviť na fakt, že nebude jedinou ženou v živote svojho syna. „Vôbec nad tým takto nerozmýšľam,“ hovorí pokojne. „Pre mňa je dôležité, aby bol šťastný. Aby sa mu darilo, aby mal niekoho, kto ho bude milovať. Ani raz mi nenapadlo, že by som žiarlila na to, že na piedestáli bude nejaká iná žena...“ Vo svojich myšlienkach však bývalá modelka a moderátorka zašla ešte ďalej. Neuveríte, na akú rolu sa pripravuje!