Nedeľa16. november 2025, meniny má Agnesa, zajtra Klaudia

Syn Hablovičovej má len 12 rokov, ona sa už teší na vnúčatá: Dúfam, že…

Lucia Hablovičová Zobraziť galériu (17)
Lucia Hablovičová (Zdroj: Ján Zemiar)
© Zoznam/NaJa, Katka © Zoznam/NaJa, Katka

BRATISLAVA - Lucia Hablovičová materstvo nikdy neoľutovala! Sama je ambasádorkou ankety MAMA ROKA, ktorá každoročne oceňuje ženy, pre ktoré je materstvo tou najdôležitejšou životnou úlohou.

Lucia Hablovičová je mamou 12-ročného syna Thea, pre ktorého je aj po rokoch takpovediac "mamou roka". „Vďaka Bohu za to,“ povedala s úsmevom. Ich vzťah je plný drobných prejavov lásky a porozumenia. „Dokazuje mi to dennodennými prejavmi lásky a pozornosťami. Je veľmi pozorný chlapec, starostlivý. Dnes mi dokonca vyberal šaty,“ prekvapuje svojimi slovami bývalá modelka, ktorá na podujatí ohúrila v sexi bielych minišatách.

Hablovičová neupadla do zabudnutia: Je tu a v PLNEJ KRÁSE! Na svedomí to má aj tento mladý muž Prečítajte si tiež

Hablovičová neupadla do zabudnutia: Je tu a v PLNEJ KRÁSE! Na svedomí to má aj tento mladý muž
Reč sa však zvrtla aj na výchovu a tu Lucia priznáva, že občas nastanú chvíle, kedy jej rupnú nervy. „Nie som mama, ktorá by nejako dávala na zadok, aj keď pár situácií v živote určite bolo,“ hovorí. „Ale aj to minimum ma trápilo. Myslím si, že veci sa dajú riešiť aj inak. Sme len ľudia – a ja určite nie som dokonalá.“ Materstvo podľa nej prináša obrovskú zodpovednosť a vyžaduje trpezlivosť. Čo je však pre Hablovičovú kľúčové, je láska. „Úloha mamy je nesmierne dôležitá pre každého z nás. Detstvo nás formuje a ovplyvňuje celý život. Ale jedno viem určite – dieťa by sa nikdy nemalo cítiť nemilované.“ To však v prípade Thea určite neplatí a vo svojej mame má bezpečný prístav a otvorenú náruč.


Aktuálne však prichádza v jeho živote obdobie, ktoré bude výzvou pre oboch. „Začína puberta, začína sa formovať, dozrieva,“ hovorí Lucia, ktorá sa tak postupom času bude musieť pripraviť na fakt, že nebude jedinou ženou v živote svojho syna. „Vôbec nad tým takto nerozmýšľam,“ hovorí pokojne. „Pre mňa je dôležité, aby bol šťastný. Aby sa mu darilo, aby mal niekoho, kto ho bude milovať. Ani raz mi nenapadlo, že by som žiarlila na to, že na piedestáli bude nejaká iná žena...“ Vo svojich myšlienkach však bývalá modelka a moderátorka zašla ešte ďalej. Neuveríte, na akú rolu sa pripravuje!

Syn Hablovičovej má len 12 rokov, ona sa už teší na vnúčatá: Dúfam, že… (Zdroj: Narcis Liptáková/Tomáš Hambálek)

Viac o téme: Lucia HablovičováMama roka 2025
Nahlásiť chybu

Súvisiace články

Viktor Vincze
Budú musieť uťahovať opasky?! Po Adelinom konci v STVR ďalšia rana: Viktorov príjem v ohrození…
Domáci prominenti
Maroš Kramár s priateľkou
Rastie do krásy: Maroš Kramár sa pochválil dcérkou Rijou, je rozkošná! A má úžasného parťáka
Domáci prominenti
Táňa Pauhofová
Krutá realita sa mení na zábavnú fikciu!? Pauhofovej tvrdý odkaz politikom: Vy tvoríte dejiny, ale...
Domáci prominenti
Veronika a Daniela Nízlové
Twiinsky vychovávajú dcérky ako sestry, chlapi im nechýbajú: Trpké slová o ťažkom materstve!
Domáci prominenti

Odporúčame

Predpredaj.sk - Tu sa rodia zážitky

Zoznam TV

Odovzdávanie Ceny Antona Srholca 2025
Odovzdávanie Ceny Antona Srholca 2025
Správy
Syn Hablovičovej má len 12 rokov, ona sa už teší na vnúčatá: Dúfam, že…
Syn Hablovičovej má len 12 rokov, ona sa už teší na vnúčatá: Dúfam, že…
Prominenti
Známa cukrárka Petra je single: HĽADÁ MUŽA, ale... Prečo úspešné ženy nemajú šťastie v láske
Známa cukrárka Petra je single: HĽADÁ MUŽA, ale... Prečo úspešné ženy nemajú šťastie v láske
Prominenti

Domáce správy

Hasiči si pripomínajú Deň
Hasiči si pripomínajú Deň obetí nehôd: Vyzývajú vodičov na väčšiu pozornosť na cestách
Domáce
AKTUÁLNE Záver týždňa opäť
AKTUÁLNE Záver týždňa opäť poznačila tragédia: Fatálna nehoda medzi Trnavou a Piešťanmi ochromila dopravu!
Domáce
FOTO Slováci opäť prepadávajú sviatočnému
Slováci opäť prepadávajú sviatočnému OŠIAĽU: Tieto vianočné stromčeky preferuje našinec, ceny porastú!
Domáce
V Dome opatrovateľských služieb v Trenčíne zaviedli stropný zdvihák pre imobilných klientov
V Dome opatrovateľských služieb v Trenčíne zaviedli stropný zdvihák pre imobilných klientov
Regióny

Zahraničné

Brutálny prípad, ktorý otriasol
Brutálny prípad, ktorý otriasol spoločnosťou: Lekár rozsekal hlavu milenke a zaútočil aj na ďalšiu, TVRDÝ trest!
Zahraničné
Prezident USA Donald Trump
Protiimigračná operácia v Severnej Karolíne: Federálni agenti zasahujú na Trumpov podnet
Zahraničné
Americká lietadlová loď USS
Americká vojenská sila v Karibiku: Príchod lietadlovej lode spúšťa politické otázky
Zahraničné
Zosuv pôdy v bani
Rozsiahla tragédia v zlatej bani: Pri zosuve pôdy zomrelo viac ako sto ľudí
Zahraničné

Prominenti

Lucia Hablovičová
Syn Hablovičovej má len 12 rokov, ona sa už teší na vnúčatá: Dúfam, že…
Domáci prominenti
Robbie Williams
Robbie Williams prichádza o zrak: Sú za tým injekcie na chudnutie?!
Zahraniční prominenti
Módna prehliadka Ivany Mendrejovej.
Známa cukrárka Petra je single: HĽADÁ MUŽA, ale... Prečo úspešné ženy nemajú šťastie v láske
Domáci prominenti
Petra Dubajová
Petra Dubayová odhalila DETAILY PÔRODU: Prišlo to na ňu pri joge... Rodila v zahraničí!
Domáci prominenti

Zaujímavosti

FOTO Austrálski hasiči to opäť
Austrálski hasiči to opäť rozpálili: FOTO HORÚCI kalendár plný polonahých mužov a roztomilých zvierat pre dobrú vec!
Zaujímavosti
Tieto potraviny zaraďte do
Tieto potraviny zaraďte do jedálnička: Môžu pomôcť predísť hlbokej žilovej trombóze
vysetrenie.sk
FOTO Svoje PRVÉ si nechala
Svoje PRVÉ si nechala pre manžela: Svadobná noc však dopadla katastrofálne! Po roku je stále PANNOU
Zaujímavosti
STRAŠIDELNÉ príbehy našich detí:
STRAŠIDELNÉ príbehy našich detí: Niektoré z nich vidia to, čo dospelí odmietajú! TIETO slová vám zamrazia krv v žilách
Zaujímavosti

Dobré správy

Aká otázka v súvislosti
Aká otázka v súvislosti s peniazmi vás zaujíma? Využite teraz jedinečnú možnosť
Domáce
Vyzerať až o desať
Vyzerať až o desať rokov mladšie? Vybrali sme pre vás tie najlepšie anti-aging krémy
plnielanu.sk
Zdroj: GettyImages
Vaše ruky majú silu zachrániť život: Takto jednoducho vďaka nim zistíte, že je vaše telo zdravé a šťastné
feminity.sk
Slováci začínajú s vianočnými
Slováci začínajú s vianočnými nákupmi skôr: V ktorom obchode budú tento rok sviatky najlacnejšie?
plnielanu.sk

Ekonomika

Nové pravidlá pre záchranky: Vo viacerých častiach Slovenska sa chystajú zmeny!
Nové pravidlá pre záchranky: Vo viacerých častiach Slovenska sa chystajú zmeny!
Za socializmu bolo lepšie? Porovnáva sa neporovnateľné. Slovensko je úplne inde, hoci má nové problémy (foto)
Za socializmu bolo lepšie? Porovnáva sa neporovnateľné. Slovensko je úplne inde, hoci má nové problémy (foto)
Miliardári sú v šoku: Pripravuje sa daň, ktorá sa im nebude páčiť!
Miliardári sú v šoku: Pripravuje sa daň, ktorá sa im nebude páčiť!
36 rokov po revolúcii: Uhádnete, koľko stál chlieb či auto pred pádom režimu a ako vyzerali bankovky? (kvíz)
36 rokov po revolúcii: Uhádnete, koľko stál chlieb či auto pred pádom režimu a ako vyzerali bankovky? (kvíz)

Šport

VIDEO Calzona vie, čo bude proti Nemcom kľúčové, Hancko: Jedinečná príležitosť dostať sa na MS
VIDEO Calzona vie, čo bude proti Nemcom kľúčové, Hancko: Jedinečná príležitosť dostať sa na MS
Kvalifikácia na MS vo futbale 2026
Opäť nepríjemná rana pre Montreal: Juraj Slafkovský prišiel o ďalšieho spoluhráča
Opäť nepríjemná rana pre Montreal: Juraj Slafkovský prišiel o ďalšieho spoluhráča
NHL
Aj bez Ronalda skoro dvojciferný debakel: Portugalsko po demolácii mieri na MS, krutý koniec Maďarska
Aj bez Ronalda skoro dvojciferný debakel: Portugalsko po demolácii mieri na MS, krutý koniec Maďarska
Kvalifikácia na MS vo futbale 2026
VIDEO Nestratil ani jediný set: Sinner ovládol hviezdne finále a obhájil titul na Turnaji majstrov
VIDEO Nestratil ani jediný set: Sinner ovládol hviezdne finále a obhájil titul na Turnaji majstrov
ATP

Auto-moto

PRVÁ JAZDA: Leapmotor B10 prekvapí nielen cenou
PRVÁ JAZDA: Leapmotor B10 prekvapí nielen cenou
Klasické testy
Nové SUV Coupe od Toyoty dorazilo na Slovensko. Vo všetkom má byť PLUS
Nové SUV Coupe od Toyoty dorazilo na Slovensko. Vo všetkom má byť PLUS
Novinky
Toto auto chce poraziť Golf aj Octaviu. Len spaľovacie motory, veľa priestoru
Toto auto chce poraziť Golf aj Octaviu. Len spaľovacie motory, veľa priestoru
Novinky
Najpopulárnejší pick-up dostal nový výkonnejší pohon. Veľký šesťvalec si nechá
Najpopulárnejší pick-up dostal nový výkonnejší pohon. Veľký šesťvalec si nechá
Novinky

Kariéra a motivácia

10 dôvodov, prečo sa oplatí prísť na Kariéra EXPO 2025
10 dôvodov, prečo sa oplatí prísť na Kariéra EXPO 2025
KarieraInfo.sk
Ste v práci autentickí a sami sebou? Podľa psychológa si koledujete o problém!
Ste v práci autentickí a sami sebou? Podľa psychológa si koledujete o problém!
Pracovné prostredie
4-dňový pracovný týždeň nestačí: Spoločnosti testujú najnovší model 9/80. O čo presne ide?
4-dňový pracovný týždeň nestačí: Spoločnosti testujú najnovší model 9/80. O čo presne ide?
Aktuality
Chcete prežiť zimnú dovolenku bez stresu a starostí? Riaďte sa týmito 7 tipmi
Chcete prežiť zimnú dovolenku bez stresu a starostí? Riaďte sa týmito 7 tipmi
KarieraInfo.sk

Varenie a recepty

Kokosovo-punčové rezy s lahodnou polevou z bielej čokolády.
Kokosovo-punčové rezy s lahodnou polevou z bielej čokolády.
30 top receptov na vyprážané rezne
30 top receptov na vyprážané rezne
Dokonalé vanilkové rožky? Stačí dodržať tieto 3 pravidlá
Dokonalé vanilkové rožky? Stačí dodržať tieto 3 pravidlá
Rady a tipy
Linecké rezy s kokosovým snehom: Krehký vianočný dezert
Linecké rezy s kokosovým snehom: Krehký vianočný dezert
Koláče a torty

Technológie

Je pravda, že rýchle nabíjanie smartfónu degraduje batériu telefónu rýchlejšie? Tento experiment ti povie všetko, čo potrebuješ
Je pravda, že rýchle nabíjanie smartfónu degraduje batériu telefónu rýchlejšie? Tento experiment ti povie všetko, čo potrebuješ
Technológie
Hackli napadli populárneho výrobcu elektroniky medzi Slovákmi. Únik citlivých údajov potvrdili až po dňoch mlčania
Hackli napadli populárneho výrobcu elektroniky medzi Slovákmi. Únik citlivých údajov potvrdili až po dňoch mlčania
Bezpečnosť
Populárne routery medzi Slovákmi ukrývajú kritickú slabinu: Oprava je už vonku, rýchlo aktualizuj firmware
Populárne routery medzi Slovákmi ukrývajú kritickú slabinu: Oprava je už vonku, rýchlo aktualizuj firmware
Bezpečnosť
POZOR! Už aj u nás udrel zákerný RAT malvér Fantasy Hub: Takto ti aj amatér dokáže vybieliť bankový účet
POZOR! Už aj u nás udrel zákerný RAT malvér Fantasy Hub: Takto ti aj amatér dokáže vybieliť bankový účet
Bezpečnosť

Bývanie

Obrazoviek sa nezbavujte, len im nastavte hranice. 6 tipov na vytvorenie domova, kde ľahšie odložíte mobil aj notebook
Obrazoviek sa nezbavujte, len im nastavte hranice. 6 tipov na vytvorenie domova, kde ľahšie odložíte mobil aj notebook
9 možností na vykurovanie chalúp, ktoré navštevujete len občas. Čo vyhreje priestor hneď a čo má nízku spotrebu?
9 možností na vykurovanie chalúp, ktoré navštevujete len občas. Čo vyhreje priestor hneď a čo má nízku spotrebu?
Zabudnite na béžovú, nudné steny a farmárske bývanie! 8 trendov, ktoré boli všade, no v roku 2026 sa s nimi rozlúčime
Zabudnite na béžovú, nudné steny a farmárske bývanie! 8 trendov, ktoré boli všade, no v roku 2026 sa s nimi rozlúčime
Z bytu uprostred mesta ani netreba odchádzať na dovolenku. Stačí vyjsť na terasu a nerobiť vôbec nič!
Z bytu uprostred mesta ani netreba odchádzať na dovolenku. Stačí vyjsť na terasu a nerobiť vôbec nič!

Pre kutilov

Prečo sa vám rosia okná a ako ich pred zimou nastaviť, aby ste ušetrili na vykurovaní
Prečo sa vám rosia okná a ako ich pred zimou nastaviť, aby ste ušetrili na vykurovaní
Údržba a opravy
Urobte si doma tie najchrumkavejšie čipsy! Stačí pár zemiakov a trik, ktorý mení všetko
Urobte si doma tie najchrumkavejšie čipsy! Stačí pár zemiakov a trik, ktorý mení všetko
Recepty
Peter ukázal, ako si vyrobil kurín pre 15 sliepok. Je skutočnou ozdobou záhrady!
Peter ukázal, ako si vyrobil kurín pre 15 sliepok. Je skutočnou ozdobou záhrady!
Dvor a záhrada
S príchodom zimy ohrozujú izbové rastliny tieto 4 problémy! Poradíme vám, ako ich rýchlo vyriešiť
S príchodom zimy ohrozujú izbové rastliny tieto 4 problémy! Poradíme vám, ako ich rýchlo vyriešiť
Izbové rastliny

Predpredaj.sk - Tu sa rodia zážitky

Stream naživo

Predpredaj.sk - Tu sa rodia zážitky

Chcela som opustiť manžela, ale váhala som: Potom vyslovil tie slová, ktoré mi pomohli definitívne sa rozhodnúť
Láska a sex
Chcela som opustiť manžela, ale váhala som: Potom vyslovil tie slová, ktoré mi pomohli definitívne sa rozhodnúť
Teraz v TV   Večer v TV
Celý program
Brutálny prípad, ktorý otriasol
Zahraničné
Brutálny prípad, ktorý otriasol spoločnosťou: Lekár rozsekal hlavu milenke a zaútočil aj na ďalšiu, TVRDÝ trest!
AKTUÁLNE Záver týždňa opäť
Domáce
AKTUÁLNE Záver týždňa opäť poznačila tragédia: Fatálna nehoda medzi Trnavou a Piešťanmi ochromila dopravu!
Slováci opäť prepadávajú sviatočnému
Domáce
Slováci opäť prepadávajú sviatočnému OŠIAĽU: Tieto vianočné stromčeky preferuje našinec, ceny porastú!
Pri bankách a firmách
Domáce
Pri bankách a firmách to nekončí: Tieto ďalšie úrady sa búria a plánujú pre pracovníkov voľno na 17. novembra!

Ďalšie zo Zoznamu