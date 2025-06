Hablovičová neupadla do zabudnutia: Je tu a v PLNEJ KRÁSE! Na svedomí to má aj tento mladý muž (Zdroj: Narcis Liptáková/Tomáš Hambálek)

Lucia Hablovičová je mamou jedenásťročného syna Thea, ktorého vychováva viac-menej sama. Majú spolu skvelý vzťah a bývalá modelka a riaditeľka súťaže krásy verí, že pevný základ zvládne aj obdobie puberty. „Vediem ho asi k správny prirodzeným hodnotám… pre mňa je dôležité, aby sme žili život v realite a nie vo virtuálnom a digitálnom svete… vediem ho k tomu, aby mal kamarátov, s ktorými sa bude stretávať… aby trávil čas vonku a na bicykli,“ hovorí Lucia s tým, že Theo má možno detstvo, ktoré už dnes nie je celkom bežné.

Dôkazom je aj to, že Lucia so synom a spolu s priateľmi radi dovolenkujú v karavane, kde má celý svoj malý svet a svoj domov. Zdravý životný štýl poznať aj na jej stále dievčenskej postave a vynikajúcom, mladistvom výzore. Iste k tomu prispieva aj to, že Lucia sa pohybuje v detskom svete a v prostredí mladých ľudí. Zabudla však na luxus a komfort, ktorý ju obklopoval dlhé roky…?