Drogový škandál v českom šoubiznise: Pri razii našli policajti aj speváka z Luneticu!

Na Kladensku a v Prahe prebehla rozsiahla protidrogová razia, pri ktorej si polícia posvietila na výrobcov a dílerov pervitínu. Akcia, ktorú kriminalisti pripravovali takmer rok, vyvrcholila zásahom na troch miestach súčasne. V rukách polície skončili traja výrobcovia a päť dílerov, ktorí podľa vyšetrovateľov spolupracovali.
„Zadržali sme v rámci rozpracovanej akcie troch varičov a piatich dílerov. Medzi sebou viac či menej navzájom spolupracovali,“ uviedol pre CNN Prima NEWS jeden z kriminalistov kladenského Toxi tímu. Dvaja muži a jedna žena vyrábali pervitín na viacerých miestach – v rodinných domoch aj v záhradkárskej kolónii. Ich klientelu podľa polície tvorili desiatky pravidelných odberateľov. Pri domových prehliadkach kriminalisti objavili kompletné vybavenie na výrobu drog, pervitín v rôznych štádiách prípravy – vrátane zásob uložených v mrazničke – a dokonca aj injekčnú striekačku pripravenú na okamžité použitie.
„Trúfam si povedať, že to nečakali a že s tým nepočítali. V Prahe zrovna končil nejaký večierok, pretože zákrok prebiehal v skorých ranných hodinách,“ opísali kriminalisti priebeh zásahu. Podľa zverejnených informácií sa na jednom z miest zásahu nachádzal aj bývalý člen skupiny Lunetic Martin Kocián. Ten svoju prítomnosť označil za náhodu. „Okolo ôsmej ráno tam prišla polícia a urobila raziu, ja som skončil na zemi, potom som vstal a vysvetľoval im, že som investigatívny novinár. Bol som v nesprávnom čase na nesprávnom mieste,“ vysvetlil pre CNN spevák.
Trojica varičov skončila vo väzbe, kým päť dílerov čelí stíhaniu na slobode. Ako uviedla hovorkyňa stredočeskej polície Michaela Richterová, obvineným za výrobu hrozí v prípade právoplatného odsúdenia až desaťročný pobyt za mrežami. Kriminalisti na prípade pracovali viac než rok a podľa ich zistení zadržaní počas celého tohto obdobia vyrábali a distribuovali pervitín vo veľkom rozsahu.