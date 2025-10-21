Obrovská radosť hviezdy Mamy na prenájom: Už je z nej MAMA!

BRATISLAVA - Hviezda z markizáckeho seriálu Mama na prenájom, Diana Ristová, prežíva najkrajšie chvíle svojho života. V máji oznámila, že pod srdcom nosí svoje prvé dieťatko, o mesiac neskôr sa vydávala a... Už je jej rodinka kompletná. Herečka porodila!
Herečke Diane Ristovej sa za posledné dva roky zmenil život od základov. V októbri 2023 sa pochválila, že má nového priateľa, už o mesiac neskôr sa dvojica zasnúbila, čo brutnetka odhalila verejnosti až o rok neskôr. V máji tohto roka už svetu oznamovala krásnu správu, že pod srdcom nosí svoje prvé dieťatko a o mesiac neskôr sa už vydávala.
No a v týchto chvíľach sa už Diana a jej manžel, kameraman Volodymyr Ostapets, tešia z vlastnej rodinky. Herečka sa na sociálnej sieti Instagram pochválila zábermi s detskou ručičkou a odhalila, že 13. októbra, krátko po pol šiestej večer, porodila v bratislavskej pôrodnici na Kramároch synčeka, ktorému dali meno Tomáš. „Bábätko naše, si to najdokonalejšie, čo sa nám kedy podarilo,“ napísali hrdí rodičia. Gratulujeme a prajeme veľa zdravia!
