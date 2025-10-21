Smutná správa: Zomrel herec z Jakubiskovho filmu Tisícročná včela

GALANTA - Vo veku 83 rokov po dlhej chorobe zomrel v pondelok herec Mátyás Dráfi, dlhoročný člen Jókaiho divadla v Komárne a jedna z najvýraznejších osobností maďarského divadla na Slovensku.
Dráfi získal počas svojej kariéry množstvo významných ocenení. V Maďarsku ho vyznamenali najvyšším štátnym ocenením v oblasti múzických umení – Cenou Mari Jászaiovej (Jászai Mari-díj), neskôr získal čestný titul Zaslúžilý umelec (Érdemes művész) a v roku 2023 aj prestížnu Kossuthovu cenu za mimoriadne zásluhy v oblasti vedy, umenia a kultúry.
Desiatky rokov stvárňoval výrazné divadelné postavy a popri pôsobení v Jókaiho divadle sa objavil aj vo viacerých slovenských a maďarských filmoch a televíznych projektoch. Slovenským divákom sa najviac zapísal do pamäti úlohou vo filme Juraja Jakubiska Tisícročná včela. Správu o hercovej smrti zverejnila webová stránka divadla.
Objavil sa aj v televíznych seriáloch Slovenský panteón (2020), Mesto tieňov (2012), Susedské prípady (2015) či v česko-slovenskom seriáli Kriminálka Staré Mesto (2010).