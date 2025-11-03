Rande sa zmenilo na poriadnu nočnú MORU! Mladík (18) predstieral, že je postihnutý, išlo mu len o jedno

MOST - Hereckú etudu, ktorú zohral mladík v českom Moste, nevidieť každý deň. Svoju rolu hral presvedčivo, až kým nezatúžil po peniazoch nič netušiaceho muža. Ten pristúpil na rande s jeho údajnou sestrou, no nič netušil.
O prípade informuje český portál novinky.cz. Išlo o skutočne rafinovaný príklad vymámenia peňazí od nič netušiaceho muža. Celý plán vymyslel len 18-ročný mladík z Mostu v Českej republike. Ten sa zahral na postihnutého. Išlo mu však iba o peniaze, no musel sa k tomuto človeku dostať bližšie pod kožu.
Od muža chceli len vylákať peniaze
Mladík teda vymyslel schému, podľa ktorej sa mal poškodený zoznámiť so ženou v zoznamovacej aplikácii a dohodli si schôdzku. Tá ho však ešte predtým požiadala o požičanie peňazí. Dohodli si teda schôdzu s tým, že dievča si so sebou priviedlo aj údajného postihnutého syna jej susedky. "Ten mal byť údajne postihnutý, hrbil sa, schovával sa pod kapucňou a tvrdil, že je častým terčom čikany. Všetci sa spoločne vybrali k bankomatu v centre, kde poškodený vybral finančnú hotovosť," uviedol hovorca polície v Moste Václav Krieger.
Onedlho sa ukázalo, že mladý muž postihnutie iba hrá a vrhol sa s vyhrážkami na svoju obeť. Vyrukoval naňho s tým, že dievča, ktoré mu robí doprovod a ktorú zavolal na rande je v skutočnosti jeho sestra. Ak s ňou vraj chce mať sex, bude mať problém, lebo nemá až toľko rokov, na koľko vyzerá. Tu sa začali vyhrážky.
Okrem peňazí chcel odrazu aj mobil
"Stíhaný mladík ho začal vydierať a vyhrážať sa mu. Po poškodenom požadoval vydanie mobilného telefónu a peňazí. Hrozil mu aj tým, že je vraj boxer a nedobí mu problém ho zabiť. Navyše sa vyhrozil aj tým, že ho v okolí vraj čakajú kamaráti, ktorí na jeho písknutie prídu a spoločne ho zmlátia," doplnil Krieger.
Muž v strachu vydal agresorovi dvetisíc korún českých, čo je asi 82 eur. To ale mladíkovi nestačilo a chcel aspoň päťkrát toľko. Stupňoval teda vyhrážky. "Vyhrážal sa mu dokonca tým, že má pri sebe zbraň. Pod vyhrážkou tlačil na obeť, aby si peniaze napožičiaval. Do zálohy si vzal jeho občiansky preukaz s tým, že sa stretnú v nasledujúci deň," skonštatoval hovorca.
Muž naňho nachystal pascu v podobe polície
Na druhý deň schôdzka skutočne prebehla, no mladík netušil, že muž sa už poradil s políciou, ktorá mu na mieste nasadila putá. Ide o trestný čin lúpeže aj napriek tomu, že bol už v minulosti za podobný závažný zločin odsúdený a ukázalo sa, že 18-ročný mladík je dokonca v podmienke. Aktuálne má tiež na krku ďalšie obvinenie a trestné konanie za súbežnú a podobnú lúpež zo skoršieho obdobia.
"Vzhľadom na opakované trestné činnosti skončil stíhaný na základe podnetu vyšetrovateľky vo väzbe. Teraz už bude súdený ako dospelý s maximálnym trestom odňatia slobody, ktorý môže byť v prípade uznania viny až desať rokov," uzavrel Krieger.