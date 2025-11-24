Rómeo nie som, ale milujem: Spôsob, akým to robí, môžeme jeho priateľke iba závidieť!

BRATISLAVA - Muzikál Rómeo a Júlia pod režijnou taktovkou fenomenálneho Jána Ďurovčíka sa vracia vo veľkom štýle! A jednou z hviezd pripravovanej inscenácie je aj obľúbený herec Vladislav Plevčík.
Na divadelných doskách opäť ožije romantika, vášeň aj dráma. V muzikáli Rómeo a Júlia si po rokoch opäť zahrá aj Vladislav Plevčík, pre ktorého sú hudba a tanec súčasťou života odmalička – a tak je návrat do muzikálového sveta prirodzeným pokračovaním jeho kariéry. Do projektu ide s pokorou aj nadšením a hrať bude jednu z najikonickejších postáv, Mercutia.
Ďurovčík vracia ikonický muzikál, bude to VEĽKOLEPÉ! Plevčík odhalil pravdu o práci s legendárnym režisérom!
Predtým, než sa herci postavia na javisko, čakajú ich dlhé hodiny skúšok, tanca a spevu a je to dlhý proces, kým dielo uzrie svetlo sveta. „Je to proces vrstvenia. Všetko chce svoj čas a Janko to má veľmi dobre naplánované,“ odhaľuje v rozhovore zákulisie tvorivého procesu talentovaný herec, ktorý svoje postavy nosí hlave neustále – aj mimo divadla. „Samozrejme, rolu si nosím dňom aj nocou so sebou. Tam nie je ohraničený pracovný čas – mozog a duša mi nedovolia na to nemyslieť.“