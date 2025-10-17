Piatok17. október 2025, meniny má Hedviga, zajtra Lukáš

Ďurovčík vracia ikonický muzikál, bude to VEĽKOLEPÉ! Plevčík odhalil pravdu o práci s legendárnym režisérom!

BRATISLAVA - Režisér Ján Ďurovčík chystá veľkolepý návrat jedného zo svojich najúspešnejších titulov – muzikálu Rómeo a Júlia! Jednu z úloh si zahrá aj Vladislav Plevčík.

Bolo to asi pred desiatimi rokmi, keď Vladislav Plevčík účinkoval v muzikáli Rómeo a Júlia. Teraz sa doňho vracia späť. „Janko Ďurovčík mi zavolal a opýtal sa, či nemám náhodou čas, že ide nanovo naštudovať tento legendárny muzikál," prezradil Plevčík s úsmevom a vo svojich slovách pokračuje. „Keďže sme dlho spolu nerobili a toto je titul, v ktorom pre mňa má rolu, opýtal sa, či v našom divadle nenájdem štrbinu v čase. A tá štrbina sa našla!"

Pre Plevčíka však zďaleka nepôjde o prvú skúsenosť s týmto kultovým titulom – iba rola, ktorú stvárni teraz, bude iná. „Vtedy som bol do Júlie zamilovaný, teraz budem v úplne inej situácii a stvárnim Mercutia – jednu z najkrajších postáv, akým Shakespeare vdýchol život," neskrýva nadšenie herec, ktorý pri ponuke od radosti takmer 'skákal po plafón'. I keď tvrdí: „Veľmi nerád by som skákal tak vysoko, pretože pýcha predchádza pád," povedal s pokorou. 

Plevčík sa úlohy ujal s veľkou radosťou, no aj s vedomím, že nebude jednoduché skĺbiť záväzky, ktoré má. Ide však o limitovanú sériu jedenástich predstavení. „My s Ďurovčíkom spolupracujeme od roku 2011, potom sa naše cesty rozišli a ideme to teraz vyskúšať znovu," dodáva s úsmevom a slovami o tom, že Ďurovčík je obrovský profesionál. Čo všetko o ňom prezradil a prečo rád pracuje s týmto fenomelnánym režisérom sa dozviete vo videu. Takýto je Ďurovčík!

Ďurovčík vracia ikonický muzikál, bude to VEĽKOLEPÉ! Plevčík odhalil pravdu o práci s legendárnym režisérom! (Zdroj: Narcis Liptáková/Vlado Anjel)

