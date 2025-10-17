Ďurovčík vracia ikonický muzikál, bude to VEĽKOLEPÉ! Plevčík odhalil pravdu o práci s legendárnym režisérom!

Vladislav Plevčík (Zdroj: Vlado Anjel)
BRATISLAVA - Režisér Ján Ďurovčík chystá veľkolepý návrat jedného zo svojich najúspešnejších titulov – muzikálu Rómeo a Júlia! Jednu z úloh si zahrá aj Vladislav Plevčík.
Prečítajte si tiežBolo to asi pred desiatimi rokmi, keď Vladislav Plevčík účinkoval v muzikáli Rómeo a Júlia. Teraz sa doňho vracia späť. „Janko Ďurovčík mi zavolal a opýtal sa, či nemám náhodou čas, že ide nanovo naštudovať tento legendárny muzikál,“ prezradil Plevčík s úsmevom a vo svojich slovách pokračuje. „Keďže sme dlho spolu nerobili a toto je titul, v ktorom pre mňa má rolu, opýtal sa, či v našom divadle nenájdem štrbinu v čase. A tá štrbina sa našla!“
Pre Plevčíka však zďaleka nepôjde o prvú skúsenosť s týmto kultovým titulom – iba rola, ktorú stvárni teraz, bude iná. „Vtedy som bol do Júlie zamilovaný, teraz budem v úplne inej situácii a stvárnim Mercutia – jednu z najkrajších postáv, akým Shakespeare vdýchol život,“ neskrýva nadšenie herec, ktorý pri ponuke od radosti takmer 'skákal po plafón'. I keď tvrdí: „Veľmi nerád by som skákal tak vysoko, pretože pýcha predchádza pád,“ povedal s pokorou.
