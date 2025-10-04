Daniel Junas je muž dvoch tvárí! V seriáli Neuer klame telom, ale v Sexte... fuh, to bude pikantné!

BRATISLAVA - Dano Junas opäť na scéne! Klamať telom bude v seriáli Neuer, to však nie je jediná novinka v jeho seriálovom živote.
Dano Junas si zahral už asi v dvadsiatke seriálov, do minulého roku hosťoval v divadle Brne a takisto na Malej scéne, ale momentálne sa divadlu nevenuje. Zato ho už túto nedeľu uvidíme v úspešnom Jojkárskom seriáli Neuer. Filmová séria je inšpirovaná skutočnými prípadmi oddelenia vrážd „U Dvoch levov” v Bratislave. V práci vrchného inšpektora nie je priestor na hrdinstvá - víťazstvá sú tiché, sprevádzané únavou a frustráciou. Bojujú nielen s vrahmi, ale aj so systémom, v ktorom platia pravidlá len pre jednu stranu. Dano Junas vstúpi do seriálu v úlohe… „Hrám takého akurát… nechcem prezradiť, či som dobrý alebo zlý, ale asi to nebude nikto čakať,“ naznačil, ale bližšie nekonkretizoval. Isté však je, že klame telom. Stačí sledovať seriál Neuer v nedeľu o 20.40 na JOJ-ke.
To však nie je jeho posledná úloha. Aktuálne nakrúca nový seriál pre televíziu JOJ s názvom Sexta. „Je veľmi dobrý a zaujímavý a hrám tam skvelú postavu,“ prezradil a dodal, že bude školníkom. „Režisér ma nechcel ako takého starého školníka, ale taký školník, ktorý si pozrie baby a luskne si prstom a má radosť, že vidí peknú riťku a podobne…“ nadchýnal sa Dano. Jeho vlastné skúsenosti so školníkmi sú však celkom iné… Ako sa mu hrá v seriáli, kde účinkujú samí herci, ako sa mu darí držať krok s dobou a prečo mu nehrozia najnovšie civilizačné choroby, sa už dozviete z rozhovoru.
