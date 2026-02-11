Streda11. február 2026, meniny má Dezider, zajtra Perla

Trump po stretnutí s Netanjahuom: Rokovania s Iránom musia pokračovať, dohodu stále preferujem

Americký prezident Donald Trump.
Americký prezident Donald Trump. (Zdroj: TASR/AP/Jose Luis Magana)
© Zoznam/ © Zoznam/
TASR

WASHINGTON - Americký prezident Donald Trump počas stredajšieho stretnutia s izraelským premiérom Benjaminom Netanjahuom trval na tom, že jadrové rokovania s Iránom musia pokračovať. Informujú o tom agentúry AP a AFP.

„Nedosiahli sme nič definitívne, okrem toho, že som trval na tom, aby rokovania s Iránom pokračovali, aby sme zistili, či je možné dohodu uzavrieť alebo nie,“ napísal Trump na vlastnej sociálnej sieti Truth Social po viac ako dvojhodinovom rokovaní. Stretnutie s Netanjahuom označil za „veľmi dobré“ a potvrdilo pokračujúci „obrovský vzťah“ medzi dvoma krajinami.

Dohoda je cieľ, hrozí aj tvrdý postup

Trump napísal, že preferuje s Iránom uzavrieť dohodu. Pokiaľ to však nepôjde, „uvidíme, aký bude výsledok“. Pripomenul, že naposledy sa to skončilo Operáciou Polnočné kladivo - americkým útokom na iránske jadrové zariadenia.

„Dúfajme, že tentoraz budú rozumnejší a zodpovednejší. Okrem toho sme diskutovali o obrovskom pokroku, ktorý sa dosiahol v Gaze a v regióne všeobecne. Na Blízkom východe skutočne vládne MIER,“ dodal Trump.

Netanjahu zdôraznil bezpečnostné požiadavky

Netanjahu podľa svojej kancelárie na stretnutí trval na „bezpečnostných potrebách štátu Izrael v súvislosti s rokovaniami“. Lídri sa vraj dohodli na ďalšej koordinácii krokov. Kancelária izraelského premiéra predtým uviedla, že Netanjahu žiada, aby rozhovory s Iránom zahŕňali aj obmedzenia programu balistických rakiet a podpory militantných skupín ako sú Hamas a Hizballáh. Trump sa s Netanjahuom od svojho opätovného nástupu do Bieleho domu stretol už po siedmykrát.

Viac o téme: USADonald TrumpIránIzraelBenjamin Netanjahu
Nahlásiť chybu

Súvisiace články

Donald Trump
Trump hrozí zablokovaním mosta s Kanadou: Žiada polovičný podiel a náhradu za americké materiály
Zahraničné
Trump skritizoval Halftime Show:
Trump skritizoval Halftime Show: HROZNÁ, jedna z najhorších... Nešetril ani Bad Bunnyho!
Zahraniční prominenti
Obamovci a Biden ako
Trump opäť šokuje: Zverejnil hanlivé VIDEO s manželmi Obamovcami, vyzerali ako OPICE! On vystupuje ako KRÁĽ zvierat!
Zahraničné
Donald Trump
Trump navrhuje novú zmluvu o kontrole jadrových zbraní, okrem USA spomína ešte DVE krajiny: Bez nich to nemá význam!
Zahraničné

Odporúčame

Predpredaj.sk - Tu sa rodia zážitky

Zoznam TV

Martin Hojsík na Európskom priemyselnom summite v Antverpách
Martin Hojsík na Európskom priemyselnom summite v Antverpách
Správy
Po 28 rokoch mlčania prezradila pravdu: Čo prinútilo Arabelu vrátiť sa pred kamery
Po 28 rokoch mlčania prezradila pravdu: Čo prinútilo Arabelu vrátiť sa pred kamery
Prominenti
Minister vnútra Matúš Šutaj Eštok a minister školstva Tomáš Drucker k problematike radikalizácie mladých
Minister vnútra Matúš Šutaj Eštok a minister školstva Tomáš Drucker k problematike radikalizácie mladých
Správy

Domáce správy

Juraj Blanár
Slovensko vraj „podkopáva Európu“! Minister Blanár okamžite reaguje
Domáce
Parlament zakončil deň výročnou
Parlament zakončil deň výročnou správou: Spory sa viedli aj o bankovej novele
Domáce
Politici sa idú zblázniť
Politici sa idú zblázniť po úvodnej hokejovej senzácii: Fínov sme deklasovali, veselé statusy a euforický minister!
Domáce
Smutná správa: Zomrel oceňovaný slovenský umelec. Výraznú stopu zanechal v divadle, filme aj televízii
Smutná správa: Zomrel oceňovaný slovenský umelec. Výraznú stopu zanechal v divadle, filme aj televízii
Bratislava

Zahraničné

Americký prezident Donald Trump.
Trump po stretnutí s Netanjahuom: Rokovania s Iránom musia pokračovať, dohodu stále preferujem
Zahraničné
Schyľuje sa k škandálu
Schyľuje sa k škandálu tesne pred voľbami v Maďarsku: Orbán sa vraj chystá zverejniť intímne video oponenta
Zahraničné
Jeffrey Epstein
Väzby na Epsteina Rade Európy! Bývalému šéfovi a nórskemu expremiérovi zobrali imunitu
Zahraničné
Šialenec podrezal bývalú priateľku
Šialenec podrezal bývalú priateľku a pred príslušníkmi začal NARIEKAŤ: Vraj mu v base ujde najnovšie GTA!
Zahraničné

Prominenti

James Van Der Beek
Zomrela kultová hviezda seriálu Dawsonov svet: 48-ročný herec zanechal ženu a šesť detí
Zahraniční prominenti
Predstavenie parfému. Na snímke
Vizážistka Lussi o tajných trikoch na krásnu pleť: Toto musíte vyskúšať! A na čo si dať pozor?
Domáci prominenti
Margot Robbie
Divoké časy Margot Robbie: Striptíz, litre alkoholu a vyhadzov z najlepších londýnskych barov
Zahraniční prominenti
Jana Nagyová alias Arabela
Po 28 rokoch mlčania prezradila pravdu: Čo prinútilo Arabelu vrátiť sa pred kamery
Domáci prominenti

Zaujímavosti

Zabudnite na bolesť hlavy:
Zabudnite na bolesť hlavy: Až tretina žien ODMIETA intímne chvíle pre jednu BANÁLNU vec, partneri o tom netušia!
Zaujímavosti
Internet varuje pred ryžou
Internet varuje pred ryžou vyrobenou z plastu. Pravda alebo mýtus: Naozaj jeme namiesto ryže plast?
vysetrenie.sk
Pozrite sa, čo dokáže
Tak TOMUTO sa hovorí BIZARNÝ talent: Pozrite sa, čo dokáže s PRSIAMI! Miliónom mužov padla sánka
Zaujímavosti
Vesmírne divadlo, ktoré berie
Vesmírne divadlo, ktoré berie dych: Mesiac vytvorí na oblohe VZÁCNY úkaz, ktorý uvidia LEN VYVOLENÍ! Ste medzi nimi?
Zaujímavosti

Dobré správy

ZOH 2026 Dnes začína
ZOH 2026 Dnes začína hokejový turnaj: Vedel si toto o našej najväčšej hviezde?
hashtag.sk
Juraj Slafkovský (Zdroj: Budiš)
Juraj Slafkovský otvorene o zlomovom momente života: Čo mu pomáha zostať nohami na zemi?
Domáce
ZOH 2026 Celé Slovensko
ZOH 2026 Celé Slovensko sa už nevie dočkať: Položili ste si túto dôležitú otázku aj vy?
sportky.sk
V Miláne začínajú ZOH
Dnes začínajú ZOH 2026: Slovenská hokejová reprezentácia má už teraz jednu dôležitú istotu
sportky.sk

Ekonomika

Slovensko si požičalo obrovskú sumu: Investori chceli nakúpiť naše dlhopisy za vyše 8 miliárd!
Slovensko si požičalo obrovskú sumu: Investori chceli nakúpiť naše dlhopisy za vyše 8 miliárd!
Gigantický projekt elektrárne v Málinci pôjde v špeciálnom režime: Štát len do prípravy naleje desiatky miliónov eur! (foto)
Gigantický projekt elektrárne v Málinci pôjde v špeciálnom režime: Štát len do prípravy naleje desiatky miliónov eur! (foto)
Volvo pri Košiciach už naberá stovky zamestnancov: Pozrite sa, ako rastie gigantická fabrika plná robotov! (foto)
Volvo pri Košiciach už naberá stovky zamestnancov: Pozrite sa, ako rastie gigantická fabrika plná robotov! (foto)
Choroby či prázdniny: Rodičia môžu dostať od štátu aj stovky eur! Tu je návod, ako požiadať o dávku
Choroby či prázdniny: Rodičia môžu dostať od štátu aj stovky eur! Tu je návod, ako požiadať o dávku

Šport

ZOH 2026 Reakcie Slovákov po senzačnom triumfe: Výkon Jura Slafkovského bol masaker!
ZOH 2026 Reakcie Slovákov po senzačnom triumfe: Výkon Jura Slafkovského bol masaker!
Hokej na ZOH 2026
ZOH 2026 Vivat Hlavaj, bravó Slafkovský: Slovenskí hrdinovia obrátili predpoklady kompletne naruby
ZOH 2026 Vivat Hlavaj, bravó Slafkovský: Slovenskí hrdinovia obrátili predpoklady kompletne naruby
Hokej na ZOH 2026
ZOH 2026 Švédsko – Taliansko: Online prenos zo zápasu hokejového turnaja
ZOH 2026 Švédsko – Taliansko: Online prenos zo zápasu hokejového turnaja
Hokej na ZOH 2026
ZOH 2026 Slovenskí hokejisti šokovali superfavorita! Zázračný Hlavaj a nádherné góly Slafkovského
ZOH 2026 Slovenskí hokejisti šokovali superfavorita! Zázračný Hlavaj a nádherné góly Slafkovského
Hokej na ZOH 2026

Auto-moto

Tunelom Višňové denne prejde priemerne 20.000 vozidiel
Tunelom Višňové denne prejde priemerne 20.000 vozidiel
Doprava
Cestujete do Maďarska často? Možno však nepoznáte zaujímavé fakty o tejto krajine
Cestujete do Maďarska často? Možno však nepoznáte zaujímavé fakty o tejto krajine
Správy
Napojenie Spišskej Novej Vsi na D1: obchvat za 105 miliónov eur
Napojenie Spišskej Novej Vsi na D1: obchvat za 105 miliónov eur
Doprava
TEST: Ford Capri - veľmi vydarený dizajn, solídny elektromobil
TEST: Ford Capri - veľmi vydarený dizajn, solídny elektromobil
Klasické testy

Kariéra a motivácia

Benefity prestávajú fungovať: čo dnes naozaj rozhoduje o lojalite zamestnancov
Benefity prestávajú fungovať: čo dnes naozaj rozhoduje o lojalite zamestnancov
Trendy na trhu práce
Ako si napriek prekážkam náročného obdobia nepokaziť kariéru a dobrú mzdu?
Ako si napriek prekážkam náročného obdobia nepokaziť kariéru a dobrú mzdu?
Mám prácu
Otestujte sa: Ste olympijským víťazom vo vedomostiach, alebo len „striedate“ na lavičke?
Otestujte sa: Ste olympijským víťazom vo vedomostiach, alebo len „striedate“ na lavičke?
O práci s humorom
Štart projektu pomoci jednorodičom
Štart projektu pomoci jednorodičom
Domáce

Varenie a recepty

15 víkendových receptov z jedného pekáča či panvice. Minimum riadu bez chaosu v kuchyni.
15 víkendových receptov z jedného pekáča či panvice. Minimum riadu bez chaosu v kuchyni.
Najlepší recept na veterníky, ktorý mám po babičke. Chutia lepšie ako tie z cukrárne.
Najlepší recept na veterníky, ktorý mám po babičke. Chutia lepšie ako tie z cukrárne.
Táto čína s ryžou vás prenesie priamo do ázijskej kuchyne
Táto čína s ryžou vás prenesie priamo do ázijskej kuchyne
Kuracie prsia
Ako dlho vyprážať rezne vo fritéze? Finta, ako zistiť, že sú hotové
Ako dlho vyprážať rezne vo fritéze? Finta, ako zistiť, že sú hotové
Rady a tipy

Technológie

Táto spravodajská aplikácia vyčnieva nad ostatnými. Ponúka tiež widget pre Android a iOS, ktorý je lepší ako ten od Google
Táto spravodajská aplikácia vyčnieva nad ostatnými. Ponúka tiež widget pre Android a iOS, ktorý je lepší ako ten od Google
Návody
Obľúbená strava Slovákov môže zvýšiť riziko infarktu či mozgovej príhody o takmer polovicu: Riešenie je pritom jednoduché a nevyžaduje si veľkú obetu
Obľúbená strava Slovákov môže zvýšiť riziko infarktu či mozgovej príhody o takmer polovicu: Riešenie je pritom jednoduché a nevyžaduje si veľkú obetu
Veda a výskum
Darček na Valentína, ktorý neskončí v skrini. Tento darček chráni domov aj ľudí v ňom
Darček na Valentína, ktorý neskončí v skrini. Tento darček chráni domov aj ľudí v ňom
Sponzorovaný obsah
POZOR! Nová Windows aktualizácia opravuje až 56 bezpečnostných chýb, pričom niekoľko z nich hackeri aktívne zneužívajú. Neodkladaj ju
POZOR! Nová Windows aktualizácia opravuje až 56 bezpečnostných chýb, pričom niekoľko z nich hackeri aktívne zneužívajú. Neodkladaj ju
Bezpečnosť

Bývanie

Tu sa musí bývať úžasne! Domáci na zariadení nešetrili, no vnútri čaká nadčasové bývanie aj perfektné miesta na relax
Tu sa musí bývať úžasne! Domáci na zariadení nešetrili, no vnútri čaká nadčasové bývanie aj perfektné miesta na relax
Tieto dreviny v blízkom čase orežte, podporíte zdravie i bohatšie kvety. Kedy a ako strihať pre čo najlepší efekt?
Tieto dreviny v blízkom čase orežte, podporíte zdravie i bohatšie kvety. Kedy a ako strihať pre čo najlepší efekt?
Pripomína staré vidiecke domy, no je to len dojem. Vnútri čaká moderná domácnosť a priestor na oddych celej rodiny
Pripomína staré vidiecke domy, no je to len dojem. Vnútri čaká moderná domácnosť a priestor na oddych celej rodiny
Sú úplne iné, ako by ste od bežných bytov čakali. Takto to vyzerá, keď dizajnérky vytvárajú bývanie pre dve z nich
Sú úplne iné, ako by ste od bežných bytov čakali. Takto to vyzerá, keď dizajnérky vytvárajú bývanie pre dve z nich

Pre kutilov

Sadzačka je drahá a vybieha do kvetu? Tento rok skúste cibuľu zo semienka, ušetríte desiatky eur
Sadzačka je drahá a vybieha do kvetu? Tento rok skúste cibuľu zo semienka, ušetríte desiatky eur
Zelenina a ovocie
Stromy treba strihať úplne inak! Koniec zimného rezu a prečo už nefunguje
Stromy treba strihať úplne inak! Koniec zimného rezu a prečo už nefunguje
Záhrada
Ako získať z jedného dreveného polienka oheň, ktorý vydrží horieť až 5 hodín
Ako získať z jedného dreveného polienka oheň, ktorý vydrží horieť až 5 hodín
Dvor a záhrada
Čas na výsev papriky je tu! Kompletný návod, ako získať silné sadenice aj bez profesionálneho skleníka
Čas na výsev papriky je tu! Kompletný návod, ako získať silné sadenice aj bez profesionálneho skleníka
Zelenina a ovocie

Predpredaj.sk - Tu sa rodia zážitky

Stream naživo

Predpredaj.sk - Tu sa rodia zážitky

Nie vzhľad, ale toto: Čo si vyzretí muži všimnú na žene ako prvé?
Partnerské vzťahy
Nie vzhľad, ale toto: Čo si vyzretí muži všimnú na žene ako prvé?
Teraz v TV   Večer v TV
Celý program
Paolo Petrecca
Zahraničné
Olympiáda 2026 Škandál počas otváracieho ceremoniálu: Riaditeľ televízie si poplietol Mariah Carey aj meno štadiónu
Schyľuje sa k škandálu
Zahraničné
Schyľuje sa k škandálu tesne pred voľbami v Maďarsku: Orbán sa vraj chystá zverejniť intímne video oponenta
Šialenec podrezal bývalú priateľku
Zahraničné
Šialenec podrezal bývalú priateľku a pred príslušníkmi začal NARIEKAŤ: Vraj mu v base ujde najnovšie GTA!
Politici sa idú zblázniť
Domáce
Politici sa idú zblázniť po úvodnej hokejovej senzácii: Fínov sme deklasovali, veselé statusy a euforický minister!

Ďalšie zo Zoznamu