Junasa OKRADOL o mastnú sumu: Dano to vyriešil ručne-stručne a nechce zažiť deň, keď HO znova stretne!

BRATISLAVA - Herec a moderátor Dano Junas sa po rokoch opäť objavuje na televíznych obrazovkách – videli sme ho aj v štvrtej časti úspešného seriálu Neuer! A hoci sa mu momentálne darí, život mu neraz priniesol do cesty aj poriadne tvrdé skúšky.
Daniel Junas v seriáli Neuer klamal telom. Z váženého občana sa vykľul vrah. Asi každý človek mal však v živote chvíle, kedy by niekoho najradšej nakopal... a kedy mu možno aj uletela ruka. A nálada medzi ľuďmi je aj dnes často napätá. „Mysleli sme si, že do roku 1989 sme zažili tie najťažšie chvíle, ale obávam sa, že toto je porovnateľné. Dnes je medzi ľuďmi omnoho väčšia agresivita,“ zamýšľa sa Junas nad súčasnou dobou, v ktorej podľa neho častokrát absentuje ľudskosť.
S humorom však priznáva, že aj jemu občas praskli nervy. „Kto nemal chuť niekoho nakopať? Každý človek to pozná, ale, samozrejme, len v tej verbálnej rovine,“ hovorí so smiechom. No nie vždy to tak ostalo. Junas prekvapivo priznal, že boli chvíle, keď mu "ušla ruka"! „To bolo viackrát... ale nie tak, že by som niekomu ublížil. Ja sa neviem urážať, som hlboká nádoba. Ale keď ma niekto naozaj vytočí, je mi jedno, či bude súd alebo nie – potrebujem počuť 'puknúť kosť',“ hovorí obrazne. V rozhovore však odhalil aj konkrétny zážitok, z ktorého sa spamätáva dodnes a kedy bol vytočený do vývrtky natoľko, že mal chuť "vraždiť"!
