Chlebcová si Holubca prikovala k nohe svadbou a nekončí: O toto sa bude snažiť stoj čo stoj!

Filip Tůma a Barbora Chlebcová v seriál Dunaj, k vašim službám (Zdroj: TV Markíza)
BRATISLAVA - Herečka Barbora Chlebcová miluje české filmy, historické snímky a najmä životopisné príbehy. V seriáli Dunaj, k vašim službám hrá mrchu a otázkou je, či aj mrchou navždy zostane...
Barbora Chlebcová sa premiéry nevedela dočkať a je to práve snímka Franz, ktorá doslova spĺňa všetkých jej filmových „päť P“. „Ja milujem české filmy a hlavne je to teda obdobie, ktoré je blízke seriálu Dunaj... Mám veľmi rada historické filmy a ešte viac mám rada životopisné filmy, takže toto je moja šálka kávy.“
Prečítajte si tiežOkrem filmu však usmievavá herečka rada siahne aj po knihách, najčastejšie takých, ktoré ju obohacujú aj vedomostne. „Ja čítam veľa psychológie, to je také moje, ale keď si mám prečítať beletriu, tak sú to životopisy. Snažím sa zapamätať si to preto, že sa mi to môže zísť aj v mojej práci, napríklad v rádiu.“ Ako však vtipne prezradila, tých dôvodov je viacero. „Najhoršie je, že občas hercov volajú do kvízových relácií, tak treba sa trochu dovzdelávať, aby som nebola úplne za blbú,“ dodala Barbora pobavene. Aktuálne však vďaka svojej úlohe v seriáli Dunaj, k vašim službám dostala celkom inú nálepku. Postava Terezy je totiž poriadna potvora. V rozhovore sa reč zvrtla aj na ňu a herečka zo seriálu čo-to prezradila! Na toto sa môžu diváci tešiť!
