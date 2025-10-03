Návrat na Slovensko? Ema Müller chystá novinku emotívnejšiu ako duet, zapojila celú rodinu

BRATISLAVA - Večer plný emócií! Krst albumu Slovenská strela si vychutnala aj Ema Müllerová, ktorá hudobné prekvapenie roka aj moderovala. Veď kto už pozná svojho otca lepšie ako ona!
Hudobná udalosť, akú tu fanúšikovia Müllera dlho nezažili, prilákala množstvo známych tvárí. Chýbať nemohla ani spevákova dcéra Ema, ktorá má na albume aj spoločnnú pesničku so svojím otcom Richardom. „Najlepšia pesnička je jednoznačne pesnička číslo deväť a je to náš spoločný duet, ktorý sa volá Medzi nebom a ženou. Je nádherná,“ povedala dojato Ema. Myšlienka duetového spojenia pritom prišla práve od nej. „Ja som to chcela. Navrhovala som tatinovi po tom, ako dal von album Duety, že spravme si ďalší. Tak sa to stalo. Tatino napísal nádherný text, ktorý som nečakala, že bude tak nádherný. A je to vonku a som veľmi šťastná, že máme spolu niečo, čo nás opäť prepojilo,“ priznala s úsmevom.
Na krste však Ema ohúrila aj svojou krásou, ktorú podtrhol aj štýlový outfit – nesiahla však po francúzskej móde, ale po slovenskej tvorbe. „Mám na sebe Miša Kováčika, ktorého milujem, a požičal mi tento jeho úžasný outfit. Cítim sa v ňom veľmi pohodlne a krásne.“ Ema žiarila na krste svojho otca šťastím, no ako sme sa dozvedeli, spoločný duet nie je jedinou veľkolepou novinkou v jej živote! Čoskoro sa totiž aj jej fanúšikovia dočkajú obrovského prekvapenia!