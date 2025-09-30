Michal Hudák (Zdroj: TV JOJ)
BRATISLAVA - Tajného hosťa uhádol takmer okamžite! Michal Hudák nedal nikomu šancu a na sériu otázok i vyslovenia správneho mena mu stačila asi tak minúta.
Je to už tradícia, že posledným hosťom v relácii Inkognito zasadne do kresla tajný hosť. Celebritní hádači majú na očiach masky a správnymi otázkami sa majú prepracovať k tomu, aby uhádli meno vzácneho hosťa. Veľa v úvode napovie burácajúci potlesk divákov i zaradenie žena-muž. Rovnako tak aj určenie, či ide o známu osobnosť slovenského, českého či zahraničného šoubiznisu. „Je to niekto, koho môžeme vidieť aj na televíznych obrazovkách televízie JOJ?“ pýtal sa Michal.„No dobre, povedz to meno,“ nabádal ho Vlado Voštinár. Nuž a Hudák uhádol meno tajného hosťa takmer okamžite, aby ho mohol vzápätí uraziť. Počúvajte, čo vyslovil po krátkom rozhovore... a nezabudnite si pozrieť ani reláciu Inkognito v utorok o 20.40 na JOJ-ke.
Hudák nedal nikomu šancu: Tajného hosťa uhádol do minúty, URAZIL do troch sekúnd (Zdroj: TV JOJ)
