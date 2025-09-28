Líder Iné Kafe Vratko Rohoň posiela jasný odkaz verejnosti: Takto to vidí on s pohlaviami!

BRATISLAVA - Novela Ústavy SR rozdelila Slovensko a Dankove ostré slová na tlačovej konferencii spustili hotové peklo. Šéf SNS sa pustil do homosexuálnych párov, čo okamžite vyvolalo vlnu kritiky aj podpory. Do debaty sa zapojil aj spevák kapely Iné Kafe Vratko Rohoň,
Schválenie novely o dvoch pohlaviach rozvírilo vášne. Rovnako aj tlačová konferencia strany SNS, kde vyjadrenia Andreja Danka niektorých ľudí doslova odrovnali. Podľa vyjadrení Slovenskej národnej strany ide o významný a historický krok, pretože Slovensko sa zaradilo medzi prvé členské krajiny Európskej únie, kde je v ústave jednoznačne určené pohlavie muža a ženy.
Danko sa raduje zo zmeny Ústavy! Neodpustil si poznámky k homosexuálom: TOTO nie je normálne, je to zvrátené
Predseda strany Andrej Danko si však na tlačovke neodpustil poznámky smerované k homosexuálnym párom. Danko ocenil, že sa novela dotýka aj otázky adopcie detí. Zdôraznil, že je dôležité chrániť deti pred tým, aby boli zapojené do spolužitia osôb, ktoré sa podľa jeho slov „len hľadajú“. Tvrdí, že takáto situácia môže mať na deti negatívny vplyv.
Tiež sa ostro vyjadril proti prejavom homosexuálnych párov na verejnosti, ktoré označil za neprijateľné a neprirodzené. Zdôraznil, že nechce, aby deti vyrastali v spoločnosti, kde sa podobné správanie považuje za bežné. Zatiaľ čo jedna strana s ním nesúhlasí, iní naopak áno. Medzi nimi je aj líder kapely Iné Kafe Vratko Rohoň. Ten posiela verejnosti jasný odkaz. Jeho reakciu si môžete prečítať na ďalšej strane.