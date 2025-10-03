Krst knihy Igora Kmeťa: Dubasová vôbec NESTARNE a... TAKTO vyzerá hviezda Slávikov po rokoch!

BRATISLAVA - Hudobník Igor Kmeťo starší pokrstil svoju knihu plnú spomienok, úsmevných príhod aj dramatických chvíľ. Slávnosť prilákala množstvo známych hostí. Pozrite, ako to na krste vyzeralo!
Včerajší večer patril slávnostnému krstu knihy Igora Kmeťa staršieho, ktorý sa konal v jednom z bratislavských hotelov. Podujatie pritiahlo množstvo známych osobností, ktoré prišli spevákovi vyjadriť podporu a zdieľať s ním tento výnimočný moment. Autorkou knihy je spisovateľka Marika Studeničová a významnej úlohy krstných rodičov sa ujali Sisa Lelkes Sklovská a Igor Kmeťo mladší. Publikácia prináša pestré mozaiky vtipných i vážnych historiek zo života speváka, ktorý neraz dokázal prekročiť vlastný tieň.
Životný príbeh Igora Kmeťa staršieho je jasným dôkazom toho, že nič nie je nemožné. Čitateľ sa dozvie, že spať sa dá aj v bubne, že najväčšia detská zábava je naháňačka v ruinách po bombardovaní či že aj policajtom možno pod nosom „ukradnúť“ vlčiaka. Kniha odhaľuje, ako ľahko sa človek môže ocitnúť v polepšovni, čo sa stane, keď na hodine matematiky vyrušuje a učiteľ mu radšej dovolí prednášať o sexe, ale aj to, že svadobný deň sa dá skutočne popliesť.
Kmeťo otvorene hovorí o svojich koreňoch: bez obalu priznáva, že v jeho žilách koluje sčasti rómska krv, ktorú mu ľudia neraz pripomínali. Nevyhýba sa ani temnejším spomienkam – spomína situácie, keď mu hrozil kriminál, no vďaka pohotovosti a šikovnosti sa mu podarilo z nepríjemných okolností vykľučkovať. Jednou z najsilnejších častí knihy je pasáž o tragickej udalosti z roku 1960, keď bez stopy zmizol jeho päťročný brat.
Igor Kmeťo spomína: „Bol som súčasťou nespútanej svorky bratov Kmeťovcov, ktorú jeden z nás za zvláštnych okolností opustil. Od toho dňa už nič nebolo také ako predtým. Vitajte v mojom svete – toto je môj príbeh.“ Krst knihy si nenechali ujsť mnohé známe tváre. Medzi hosťami boli Otto Weiter s manželkou, herečka Gabika Škrabáková či speváčka Beáta Dubasová.
A hoci má Dubasová už 62 rokov, opäť dokázala, že vek je skutočne len číslo – vyžaruje z nej energia a pôvab, ktoré ako keby vzdorovali času. Veľkým prekvapením večera bol príchod Michaely Marienkovej, televíznej hviezdy 90. rokov. Diváci si ju pamätajú najmä z obľúbenej relácie Slávici na ulici, kde sa objavovala po boku Joža Pročka. Pozrite, ako po takmer tridsiatich rokoch od vysielania šou, vyzerá!
{{ poll.title }}
{{ poll.title }}
{{ poll.thanks }}
{{ poll.title }}
{{ profiles[profileEvalueated.index].name }}
Zhoda: {{ profileEvalueated.weightPercentage }}%