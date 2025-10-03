Otvorenie salónu: Schindlerová ako ANJEL a... NABOMBENÝ výstrih slovenskej moderátorky!

BRATISLAVA - Na otvorení nového salónu sa objavili známe tváre slovenského šoubiznisu. Počas akcie zažiarili krásky ako Martina Schindlerová, Eva Verešová či Jana Mutňanská. Pozrite, ako im to pristalo!
Včerajšok patril kráse. Pri príležitosti otvorenia nového salónu krásy sa v centre Bratislavy zišla smotánka, ktorá si takúto udalosť jednoducho nemohla nechať ujsť. V spoločnosti sa objavili tváre známe, medzi nimi Miss Slovensko 2002 Eva Verešová, speváčka Martina Schindlerová či charizmatická moderátorka Jana Mutňanská.
Každá z nich stavila na úplne iný štýl, a práve v tom spočívalo ich čaro. Zatiaľ čo Eva Verešová pôsobila elegantne a sofistikovane, Martina Schindlerová stavila na biely čistý outfit zdobený jemnými pierkami, vďaka čomu pripomínala doslova chodiaceho anjela.
Úplne opačný prístup zvolila moderátorka Jana Mutňanská, ktorá predviedla, že ženskosť môže mať aj odvážnu, sebavedomú podobu. Jej šaty s výrazným výstrihom okamžite pútali pozornosť a dokonale zvýraznili jej dravosť a sexepíl. Rozhodne sa jej nikto do očí ani nepozrel!
