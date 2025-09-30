Nečakaný krok STVR: Rozhovor s Vinczem v Adelinej šou NEODVYSIELAJÚ!

BRATISLAVA - Slovenská televízia a rozhlas učinila nečakaný krok. Rozhovor s Viktorom Vinczem v šou Trochu inak s Adelou neodvysielajú!
Trochu inak s Adelou sa na obrazovkách STVR vysiela už dlhé roky. Moderátorka Adela Vinczeová si do relácie pozýva hostí z rôznych svetov. Tentoraz si do kresla pozvala svojho manžela Viktora Vinczeho. Manželia sa s touto informáciou podelili ešte začiatkom septembra. Adela vtedy dokonca vyzvala svojich priaznivcov, aby jej posielali otázky, ktoré by Vinczemu položila.
Verejnoprávna televízia však učinila rázny krok a rozhodla sa túto časť na Dvojke neodvysielať. „V jesennej sérii relácie Trochu inak s Adelou sa Viktor Vincze medzi hosťami neobjaví. Ako verejnoprávny vysielateľ vnímame aj širší kontext a rozhodli sme sa, že tento hosť v aktuálnej sezóne nebude súčasťou relácie," potvrdila relácia pre portál Medialne.sk.
K samotnej situácii sa vyjadrila aj Adela a producent Daniel Rabina. „Rozhodnutie STVR neodvysielať rozhovor s Viktorom, ktorý sa nakrúcal 13. septembra v Divadle L+S, sme zobrali na vedomie, no nemôžeme sa s ním stotožniť. Vnímame ho ako neprimeraný zásah do dramaturgie relácie, ktorý nastal ešte pred samotným natáčaním. Takže jeho obsah nemohol byť problémom. Je to prvý raz za 13 rokov relácie, čo nám hosťa neodvysielajú, a to bez jasnejšieho vysvetlenia," znie ich oficiálne vyjadrenie.
Viktor Vincze sa LÚČI s Markízou: Definitívny KONIEC po 12 rokoch... S televíziou sa bude SÚDIŤ!
„STVR sa vo svojom stanovisku vyjadrila, že “vníma hosťa v širšom kontexte” - to pre nás nie je zrozumiteľné odôvodnenie. Ak je širší kontext to, že sa Viktor pred nejakým časom postavil za zachovanie princípov novinárskej práce, tak je pre nás skôr zarážajúce, že je tento širší kontext pre STVR vyrušujúci. Okrem toho - témou rozhovoru boli len odľahčené osobné témy. Zároveň je podstatné zdôrazniť, že podľa nás v jadre veci nejde o Viktora," pokračovali.
„Principiálne je problém v tom, že sa vracia doba, kedy niekto rozhoduje, kto môže alebo nemôže byť vo vysielaní. V súčasnosti si plníme všetky záväzky voči STVR aj našim divákom. Celá táto situácia je pre nás mimoriadne znepokojujúca a v súčasnosti zvažujeme, ako sa k veci ďalej postavíme," dodali na záver.
{{ poll.title }}
{{ poll.title }}
{{ poll.thanks }}
{{ poll.title }}
{{ profiles[profileEvalueated.index].name }}
Zhoda: {{ profileEvalueated.weightPercentage }}%