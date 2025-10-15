V Portlande sa premávali nahí cyklisti: PIKANTNÉ FOTO Bojovali proti násiliu! Vadí im aj Trump

PORTLAND - V americkom Portlande sa stovky ľudí zapojili do netradičného protestu – nahého pochodu proti rozhodnutiu prezidenta Donalda Trumpa nasadiť do mesta Národnú gardu.
Ulice Portlandu sa cez víkend zmenili na javisko nezvyčajného protestu. Stovky ľudí sa rozhodli vyjadriť odpor voči násiliu a vládnym zásahom nie slovami, ale vlastnými telami. Nahí aj polonahí účastníci pochodovali mestom, aby vyjadrili nesúhlas so zámerom prezidenta Donalda Trumpa vyslať do Oregonu Národnú gardu.
Protest bez zábran a so symbolikou slobody
Demonštranti zaplnili centrum Portlandu v pestrých kostýmoch – niektorí mali len pláštenky, iní prišli úplne bez oblečenia, ďalší zvolili nafukovacie obleky v tvare žiab či dinosaurov. Mnohí šli na bicykloch, iní bežali alebo pochodovali. Pochod skončil pred budovou Úradu pre imigráciu a colnú správu (ICE), ktorého postupy voči demonštrantom miestni dlhodobo kritizujú.
Reakcia na plán vyslať Národnú gardu
Podľa agentúry AP organizátori zdôraznili, že cieľom akcie bolo protestovať proti Trumpovmu rozhodnutiu mobilizovať Národnú gardu na potlačenie občianskych nepokojov. Prezident totiž 27. septembra označil Portland za „vojnovou zónu“ a schválil vyslanie jednotiek, čo však federálny súd dočasne zablokoval.
„Radosť je forma odporu. Byť spolu s rešpektom a láskavosťou je forma odporu. Na vás je, koľko oblečenia si vezmete,“ uviedli organizátori v príspevku na Instagrame.
Video z podujatia si mlžete pozrieť TU,
Tradícia, ktorá trvá už dve desaťročia
Portlandská nahá cyklojazda nie je novinkou – ide o tradíciu, ktorá siaha až do roku 2004. Každoročne sa jej zúčastňujú tisíce ľudí a podľa portálu Portland World Naked Bike Ride sa v niektorých rokoch na trasy vydalo až 10-tisíc cyklistov. Tentoraz však išlo o spontánne zorganizovaný pochod, ktorý mal jasné politické posolstvo: odmietnuť násilie a zasahovanie federálnych síl do diania v meste.