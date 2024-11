Známa Češka sa ODVIAZALA: Pred všetkými ukázala HOLÉ prsia!

Nikola Lauberová ukázala na tlačovke Celebrity Combat holé prsia (Zdroj: Celebrity Combat)

BRATISLAVA - Na tlačovej konferencii Celebrity Combat to bolo poriadne divoké. Na záver sa strhla bitka. Lietali päste, facky i stoličky. A nezostalo to len pri tomto zážitku, ale... Známa Češka sa poriadne odviazala a pred všetkými ukázala holé prsia!

Nikola Lauberová je známa hlavne u našich susedov. Je to pornoherečka, ktorá má za sebou celkom kontroverznú históriu v českej organizácii Clash of the Stars. Dvakrát sa jej podarilo "prepašovať" na tlačovú konferenciu fekálie. Po poslednom takomto útoku dostala zo spomínanej organizácie vyhadzov.Teraz posilnila zostavu Celebrity Combat a zostala verná svojej povesti. Opäť pútala na seba pozornosť, no teraz celkom iným spôsobom. Počas tlačovky, ktorá sa prednedávnom konala v Bratislave sa poriadne odviazala. Pred všetkými totiž ukázala svoje holé prsia. FOTO nájdete v galérii.

Na zápasy organizácie Celebrity Combat sa budete môcť prísť pozriet už 7. decembra do GoPass Arény v Bratislave. Okrem Nikoly Lauberovej sa v ringu ukážu známe osobnosti z internetu ako napríklad bratia Lukáš a Patrik Krištóf alias Riter Predator a Snaiper Drakula, ktorí sú známi najmä na sociálnej sieti TikTok. K ďalším zaujímavým postavám patrí Imrich Štefánik alias Baron a Adrian Habiger alias Dolfinko Bratislavský, influencer a satirik s ironickými paródiami na spoločenské dianie. Máte sa na čo tešiť!