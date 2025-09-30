Belohorcovej dcéra OTVORILA Pandorinu skrinku: Na koho STRANE vlastne stojí? ZÁHADNÉ slová o otcovi

TENERIFE - Už niekoľko týždňov sa šepká, že manžel Zuzany Belohorcovej (49), Vlasta Hájek, našiel útechu v náručí kolegyne z ich realitnej kancelárie. V českej komunite na slnečnom Tenerife sa dokonca začalo skloňovať slovo rozvod! Kým známa blondínka i jej manžel zatiaľ o vzťahových problémoch mlčia a oficiálne komentujú len predaj spoločnej realitky, ich dcéra Salma (15) prezradila viac, než by možno chcela.
FOTO ako dôkaz! VYCHUDNUTÁ Belohorcová: PROBLÉMY v manželstve ju položili... alebo skôr nakopli?
Na svojom Instagrame spustila obľúbené Q&A otázky a odpovede, kde sa jej sledovatelia pustili rovno do živého. „Salminka, viem, že je to vaša súkromná vec, ale naozaj už otec nie je s vami?“ spýtala sa jedna z fanúšičiek.
Odpoveď mladej tínedžerky však mnohých prekvapila: „Je to súkromná vec. Nebudem sa teraz momentálne k tomu vyjadrovať, ale uvidíte potom! Mamina sa neskôr k tomu určite vyjadrí! Ďakujem za pochopenie.“Aj keď sa snažila zostať diplomatická, už len to, že potvrdila blížiace sa vyjadrenie mamy, naznačuje, že v rodine nie je všetko s kostolným poriadkom. No tým sa prezradenia neskončili.
Zuzana Belohorcová PRELOMILA MLČANIE: Čo sa u nich doma DEJE a aké plány má s DEŤMI...
Pri ďalšej, na prvý pohľad nevinnnej otázke o tom, akú má tapetu na telefóne, Salma nechcene odkryla viac, než možno plánovala. „Ja to mám tak nastavené, že sa mi to mení. Na jednej mám maminu, brata a mňa. Na druhej mám najlepšiu kamošku, kde sme sa fotili spolu. Na tretej mám maminu a mňa a na štvrtej mám západ slnka,“ napísala tínedžerka.
A otec? Nikde! Ani na jednej tapete, ani v jednej spomienke, ktorú sa rozhodla mať stále pri sebe. Zdá sa teda, že Salma už svojím postojom dala jasne najavo, na koho strane stojí. A hoci Belohorcová aj Hájek zatiaľ tvrdohlavo mlčia, ich dcéra nevedomky potvrdila to, čo sa už dlhšie šepká: rodina je v rozklade.
