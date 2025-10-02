Smútok v rodine známej modelky: Zomrela jej milovaná babička! Neuveríte koľko mala rokov

BRATISLAVA - Smutná správa zasiahla bývalú modelku a podnikateľku Ivanu Kičikolevu, ktorú preslávili jej dlhé nohy, ktoré ju zaradili medzi najznámejšie tváre slovenského modelingu. Na svojich sociálnych sieťach sa Ivana podelila o bolestnú správu – zomrela jej milovaná babička.
„Moja milovaná babi,“ napísala Ivana pri spoločnej fotografii s babičkou, na ktorej je vidieť nežný a láskyplný moment medzi nimi. K tejto spomienke pridala aj srdiečko, ktoré vyjadrilo jej pocity v týchto ťažkých chvíľach. Ivana mala s babičkou zjavne veľmi krásny vzťah a bola pre ňu dôležitou osobou v jej živote. „Dožila si sa 100 rokov, 4 mesiace a 26 dní," dodáva bývalá modelka, ktorá bola pre svoje nekonečne dlhé nohy roky prirovnávaná k legendárnej Adriane Sklenaříkovej.
Takáto dlhá a bohatá životná cesta je zriedkavá, a tak sa Ivana o svoju stratu delí aj s fanúšikmi, ktorí jej vyjadrujú úprimnú sústrasť. Babička bola pre Ivanu nielen milovanou rodinnou členkou, ale aj silnou oporou, ktorá jej určite dávala mnoho inšpirácie a životných lekcií.
Posledná rozlúčka s ňou sa uskutoční vo štvrtok 2. októbra na bratislavskom cintoríne. Pre Ivanu a jej rodinu zostanú spomienky na babičku navždy cenné a nezabudnuteľné.
Úprimnú sústrasť celej rodine.