FOTO ako dôkaz! VYCHUDNUTÁ Belohorcová: PROBLÉMY v manželstve ju položili... alebo skôr nakopli?

Zuzana Belohorcová s rodinou (Zdroj: archív ZB)
TENERIFE - Belohorcová znemená na nepoznanie. O tom, že mala vždy dobrú postavu, niet pochýb, ale v poslednom čase chudne čoraz viac a viac… Je za tým trápenie v manželstve alebo naopak oslobodenie?
Zuzana Belohorcová (48) prežíva búrlivé obdobie. Podľa medializovaných informácií jej manžel Vlasta Hájek, s ktorým má dcéru Salmu a syna Nevia, našiel útechu v náručí kolegyne z ich realitnej kancelárie.
Ani jeden sa k týmto informáciám nevyjadril, a Vlasta sa už dlhší čas neobjavuje na rodinných záberoch, ktoré Zuzana pridáva na svoj Instagram. Podľa informácií z Tenerife sa v ich spojitosti dokonca skloňuje slovo rozvod. Paradoxom je však, že Belohorcovej tento stav zjavne prospieva.
Najnovšie prekvapila videom v bielych plavkách. „...už dlho som nebola v tak dobrom shape ako teraz,“ priznala a ukázala, že na svojej postave poctivo pracuje. Bývalá učiteľka lásky fanúšikom pravidelne odhaľuje svoje stravovacie návyky a z času na čas pridá aj videá či fotografie z fitka.
Zuzana Belohorcová výrazne pochudla. (Zdroj: Instagram)
Belohorcová vyzerá fantasticky – štíhla, sebavedomá a plná energie. Otázkou však zostáva: je jej premena dôsledkom trápenia v manželstve, ktoré pretavila do sebalásky a driny, alebo jednoducho chytila druhý dych a rozhodla sa, že teraz je prvoradá ona sama? Jedno je isté – či už stojí za jej skvelou formou bolesť alebo oslobodenie, Zuzana Belohorcová vyzerá skvele!
VYCHUDNUTÁ Belohorcová: PROBLÉMY v manželstve ju položili... alebo skôr nakopli? (Zdroj: FB/Zuzana Belohorcová)
