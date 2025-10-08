Definitívny koniec? Belohorcová a Hájek predávajú dom za 5,5 milióna, Zuzana už SLINTÁ po iných!

TENERIFE - Je to oficiálne! Manželstvo moderátorky Zuzany Belohorcovej (49) a podnikateľa Vlastu Hájka je minulosťou. Po mesiacoch šepotov na ostrove Tenerife už nikto nepochybuje, že rozvod je na spadnutie. A ako keby to nestačilo, páni a dámy – ich luxusný dom je teraz oficiálne na predaj za 5,5 milióna eur!
Dom na juhu ostrova s panoramatickým výhľadom na oceán ponúka štyri priestranné spálne, tri moderné kúpeľne, fitness centrum, infinity bazén, vírivku a dokonca garáž pre desať áut. A práve v tomto dome ešte stále bývajú so svojimi dvomi deťmi, Salmou a Neviom, čo robí jeho predaj o to emotívnejším. Podľa informácií super.cz má Hájek v pláne odletieť do Karibiku, zatiaľ čo Zuzana chce na Tenerife zostať s deťmi a udržať ich život stabilný aj počas rozvodu.
No a zatiaľ čo rozvod naberá reálny spád, Zuzana zjavne už pozerá po iných mužoch. Na svoj Instagram zavesila video plné pekných mužov s popiskom: „WOW, kde je taká koncentrácia krásnych mužov?“ a doplnila slintajúceho smajlíka. Vyzerá to teda, že bývalá učiteľka lásky sa nehodlá dlho zdržiavať v smútku a život na ostrove si plánuje užiť naplno! Fanúšikovia ju sledujú s napätím a mnohí sa už nevedia dočkať, koho si Zuzana pozve do svojho života ako prvého po rozvode.
