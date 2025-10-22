Belohorcová po krachu manželstva: Viem, že Vlasta príde ŽOBRONIŤ! Čo mu poviem? TOTO

Zuzana Belohorcová (Zdroj: Instagram/Zuzana Belohorcová)
PRAHA – Zuzana Belohorcová sa rozhodla urobiť hrubú čiaru za manželstvom s Vlastom Hájkom. Po rokoch krásnych aj náročných chvíľ bývalá učiteľka lásky otvorene priznala, že jej trpezlivosť dosiahla svoj limit.
Na otázku, čo by robila, keby sa Hájek prišiel ospravedlniť a požiadal ju o to, aby sa k nemu vrátila, odpovedala ako silná a sebavedomá žena. „Ja si myslím, že aj k takýmto situáciám príde, ale ja už som na tom tak, že si hovorím, že všetko má svoje hranice. A ako sa hovorí, už ten pohár pretiekol,“ povedala pre Super.cz.
Zuzana je odhodlaná ísť ďalej a dôrazne pripomína, že človek musí mať úctu najmä sám k sebe. „Tých osemnásť rokov bolo krásnych, zažili sme krásne chvíle a, samozrejme, boli aj ťažké chvíle. Vždy som za Vlastíkom stála a bola som preňho oporou, a keď si to niekto neváži, tak... hold musíme ísť ďalej,“ dodala.
Prečítajte si tiež
LÁSKA Belohorcovej a Hájka vraj KONČÍ: Škandály, zrada a manželstvo poznačené niekoľkými NEVERAMI!
Z jej reakcie je jasné, že si Hájek navždy zavrel dvere k jej srdcu a tentokrát mu nepomôže ani doprosovanie. Nie je to totiž po prvýkrát, kedy sa v spojitosti s Belohorcovej ešte stále manželom skloňovalo slovo milenka. Dvojica špekulácie zakaždým zamietla pod koberec a Zuzana stoj čo stoj svoju polovičku bránila. Tentokrát si ale povedala dosť!
{{ poll.title }}
{{ poll.image_description }} (Zdroj: {{ poll.image_resource }})
{{ poll.title }}
{{ poll.thanks }}
{{ question.text }}
{{ answer.text }}
{{ poll.type == 'percent' ? Number(answer.percent).toFixed(2) + '%' : answer.votes }}
{{ question.text }}
Hlasovalo: {{questions[0].votes}}
{{ poll.title }}
{{ poll.image_description }} (Zdroj: {{ poll.image_resource }})
{{ qIndex+1 }}/{{ questions.length }}
{{ question.text }}
Môžete označiť viacero odpovedí.
{{ profiles[profileEvalueated.index].name }}
Zhoda: {{ profileEvalueated.weightPercentage }}%
{{ profiles[profileEvalueated.index].image_description }} (Zdroj: {{ profiles[profileEvalueated.index].image_resource }})
×