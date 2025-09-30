Utorok30. september 2025, meniny má Jarolím, zajtra Arnold

Sulíkov syn reaguje na kauzu Kottyho: Tomy si myslí, že je Černák…!

Syn Richarda Sulíka má na útok Tomyho Kottyho jasný názor. Zobraziť galériu (18)
Syn Richarda Sulíka má na útok Tomyho Kottyho jasný názor. (Zdroj: archív)
BRATISLAVA – Syn politika Richarda Sulíka vstúpil do kontroverznej kauzy Tomyho Kottyho. Podľa Fikiho bol útok na Svetozára Nehéza úplne zbytočný a Kotty sa správal, akoby bol mafiánsky boss.

Neprešli ani dva roky od šokujúceho útoku Kottyho na jeho vtedajšiu partnerku Ráchel Karnížovú a kontroverzný spevák má na konte ďalšie napadnutie. V sobotu zverejnil hudobník a tvorca digitálneho obsahu Svetozár Nehéz video, kde mu Kotty dáva facku.

Záznam, ktorý si pôvodne zdieľal aj samotný spevák, pobúril verejnosť. „Tomy ma zavolal, že sa chce porozprávať. Minútu sa rozprával, a potom začal byť takýto,“ napísal Nehéz. Kotty sa k incidentu vyjadril: „Áno, nemalo sa to stať. Áno, bol to môj skrat, ale ten skrat bol opodstatnený v mojich očiach. A všetko to vyplývalo zo situácií, ktoré sa diali predtým, či už mne, alebo ľuďom okolo mňa. Takže asi toľko…“

Do celej kauzy sa ale zapojil aj Fiki Sulík. Fanúšik ho totiž oslovil s otázkou, čo si myslí o celom konflikte. A syn politika Richarda Sulíka si servítku pred ústa nedával. „Vždy budem skôr na strane grobiana, ako na strane udavača, ale bolo to neuveriteľne zbytočné. Ja už som mal tiež všelijaké potýčky v meste, ale nikdy som sa nedotkol niekoho, kto sa so mnou len slušne bavil a argumentoval. Ten Svetozár nebol ani len vulgárny,“ napísal, no postupne pritvrdil. „Tomy si asi myslí, že teraz je Černák, pretože porazil 50-ročného herca, čo boxoval jak keby bol maximálne na troch tréningoch (nič proti Milanovi, ale fakt bol príšerný),“ dodal Fiki, ktorý narážal na nedávny zápas medzi Kottym a Ondríkom. 


