Matka Černáka verí v zázrak: FOTO Emotívna návšteva syna vo väzení! Jej kroky potom smerovali na TOTO miesto

LEOPOLDOV - Po septembrových rozhodnutiach súdu o osude niekdajšieho bosa banskobystrického podsvetia Mikuláša Černáka navštívila leopoldovskú väznicu jeho matka Žofia v sprievode snúbenice Moniky Křivovej. Černák a jeho rodina sú z verdiktu sklamaní, jeho obhajoba podala sťažnosť na krajský súd. Silno veriaca matka Mikuláša Černáka smerovala po emotívnej návšteve syna priamo do kostola. Naďalej verí v synovo prepustenie na slobodu.
Na doživotie odsúdený niekdajší bos banskobystrického podsvetia Mikuláš Černák zostáva po 28 rokoch naďalej vo väzení. Súd dospel k záveru, že nie je možné v rozumnej miere očakávať, že by Černák viedol po podmienečnom prepustení riadny život. Predseda senátu poukázal na to, že Černák trestnú činnosť vykonával závažným, krutým a spoločensky neakceptovateľným spôsobom.
Navštívila ho matka a snúbenica
Tento týždeň ho prvýkrát po rozhodnutí súdu bola vo väznici v Leopoldove navštíviť matka Žofia, ktorú sprevádzala Černákova snúbenica Monika Křivová, s ktorou tvorí pár takmer 12 rokov. Tá považuje Mikulášovu matku za obdivuhodnú ženu, ktorá prežila toľko bolesti, že by to zlomilo aj najväčšieho chlapa.
"Bola to návšteva plná emócií. Prvé kroky silno veriacej matky Mikuláša Černáka vedú po návšteve zakaždým do kostola," uviedla Křivová. "To, čo jej pomáha prežiť, je podľa môjho názoru iba viera v Boha, ku ktorému sa každý deň viackrát pomodlí a prosí ho o pomoc, ako aj o odpustenie pre všetkých hriešnikov. Je to žena, ktorá na tomto svete ostala celkom sama, a sme vďační za to, že je ešte po tom všetkom medzi nami," hovorí Černákova snúbenica, podľa ktorej matka neprestáva veriť, že Mikuláš dostane von na slobodu.
Černák je z toho, že sa nedostal na slobodu, sklamaný. "Je to rozhodnutie súdu, ktoré musím rešpektovať. Áno, som sklamaný," povedal Černák médiám bezprostredne po vyhlásení rozhodnutia. Jeden z jeho obhajcov Ján Gereg vnímal ústne odôvodnenie verdiktu ako čisto subjektívne. Rozhodnutie považuje za precedens. "Nikto nikdy z doživotne odsúdených sa nedostane von," zdôraznil. Obhajoba preto podala sťažnosť, o ktorej rozhodne krajský súd.