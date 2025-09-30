NECHUTNÝ zážitok Hanzelovej s malou dcérkou: Prešla na zelenú a... Hrozné, čo nasledovalo!

BRATISLAVA - Zuzana Kovačič Hanzelová sa počas bežnej prechádzky s desaťmesačnou dcérou stala terčom agresívneho vodiča v centre Bratislavy. Prešla na zelenú a... Hrozné, čo zažila!
Zuzana Kovačič Hanzelová opísala na sociálnych sieťach situáciu, ktorá sa jej stala počas obyčajnej piatkovej prechádzky. S desaťmesačnou dcérkou Milou na rukách a s kočíkom vstúpila na priechod pre chodcov na Záhradníckej ulici v Bratislave. Na semafóre mala zelenú, ktorá síce vzápätí preblikla na červenú, no dokončila svoju cestu cet priechod pre chodcov. Na križovatke však došlo k dramatickej chvíli.
Z vedľajšieho pruhu sa vyrútila čierna limuzína, ktorej vodič už mal zelenú, no povinnosť pustiť chodcov. A on namiesto toho začal na Hanzelovú trúbiť a kričať. „Týpek uvidel už len červenú a na mňa a desaťmesačné dieťa začal trúbiť ako zmyslov zbavený. Ja som sa zľakla, dieťa pochopiteľne tiež a Mila spustila ultimátny plač. Pán na mňa ešte začal aj jačať so spusteným okienkom, či som normálna a vyzeral, že ma buď zmláti alebo zinfarktuje," opísala.
Celý incident sledovala aj mladá žena, ktorá sa snažila vodičovi vysvetliť, že chodkyňa išla na zelenú. To však agresívnemu šoférovi nestačilo. Hanzelová upozorňuje, že agresia na slovenských cestách sa stáva bežnou súčasťou života, a to aj v úplne banálnych situáciách. „Nepomáha ani desaťmesačné zlaté bábätko,“ dodala.
