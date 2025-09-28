Už viac nie je TICHO: Gregušová priznala ROZVOD a teraz... Vyjadril sa Cimarro!

LOS ANGELES - Po bolestivých slovách missky Gregušovej, sa už ozval aj kubánsky herec Mario Cimarro. Na jeho reakciu čakal každý, no nie je taká, akú by si mnohí predstavovali...
Broňa Gregušová a Mario Cimarro sa do seba pred rokmi zahľadeli. Ich vzťah bol pre všetkých veľkým prekvapením, keďže kubánsky herec bol na Slovensku veľkou hviezdou vďaka telenovele Skrytá vášeň. Nejedna Slovenka jej závidela. Neskôr ju požiadal aj o ruku a v roku 2022 sa im narodila dcérka Briana.
No prednedávnom sa finalistka Miss Slovensko 2015 začala vyjadrovať veľmi záhadne a z jej slov bolo cítiť smútok. „Ahojte. Nebudem vám klamať - nie je to tak, že sa nič nestalo. Deje sa veľa vecí. Chcem vám len povedať, že Instagram a realita sú v porovnaní dve veľmi rozdielne veci," začala prekvapivo. „Môžete zdieľať krásne video, no nebudete zdieľať to, čo sa deje v pozadí. Prečo? Lebo za každým pozadím je realita - a tá je veľmi smutná," pokračovala. Už v auguste sa skloňovalo slovo rozchod. No ako sa ukázalo, nejde o rozchod, ale o rozvod.
Dvojica si mala totiž v tajnosti povedať svoje áno ešte v roku 2022, pár mesiacov pred narodením dcérky Brianky. Zosobášili sa v Las Vegas bez toho, aby to vedela aj jej najbližšia rodina. „Poviem to tak, že bodaj by to bolo také ľahké, aby sme sa len rozišli. Bohužiaľ to také ľahké nie je. Tým pádom odhaľujem tajomstvo alebo respektíve čo bolo klamstvo, čo som ani ja nesmela nikomu povedať a dokonca musela tajiť aj pred vlastnou rodinou. My sa nerozchádzame, my sa rozvádzame. Áno, boli sme zobratí,“ šokovala svojimi slovami Broňa prednedávnom na platforme HeroHero.