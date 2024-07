Tereza z Ruže zverejnila VIDEO: Uff, to prepískla… Tomy Kotty ju označil za FEŤÁČKU!

(Zdroj: Instagram TK)

Tereza Kosecová si do svojho poscastu pozvala Frederiku z poslednej série šou Ruža pre nevestu. V súvislosti s ňou sa vedia dve veci - v minulosti chodila s Tomym Kottym a má za sebou pomer, z ktorého si odniesla nepríjemnú pohlavnú chorobu. Ten vzťah bol navyše veľmi toxický, čo porozprávala aj v spomínanom rozhovore.

Autorka podcastu však upútavku na najnovšiu časť postrihala tak, že to vyznieva, že práve Tomy Kotty mal blondínku nielen, že nakaziť, ale aj psychicky ničiť. No a to sa bývalému moderátorovi, samozrejme, nepáčilo. Na sociálnej sieti Instagram preto zverejnil reakciu, v ktorej to Tereze dal poriadne vyžrať.

„Srdiečka, od včera mi posielate video od nejakej tej Terezy z Ruže, ktorá očividne zámerne postrihala teasing na nejaký ten svoj podcast alebo rozhovor tak, aby to vyzeralo, že ja som nakazil Frederiku z Ruže nejakou pohlavnou chorobou,“ prihovoril sa svojim sledovateľom Kotty. A potom pritvrdil.

„Ja sa divím, že nejaká fetka jej kalibru má vôbec odvahu niekde takýmto spôsobom spomínať moje meno. Ak chceš, tak sa môžeme ísť kľudne porozprávať... Takýmto štýlom môžem ľuďom rozprávať storky napríkald, ako si dofúkaná išla baliť Ektora a bola si roz*ebaná, že sa ti spustila počas toho krv z nosa, a čávo ti vynadal do feťáckych p*č a vyhodil ťa z backstagu. Ty si fakt myslíš, že toto na mňa budeš skúšať? Dievča zlaté?!“ zverejnil Kotty.

(Zdroj: Instagram TK)