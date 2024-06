Súd vraj rozhodol v prípade DOBITEJ Ráchel: TRESTNÝ ROZKAZ hovorí o Kottyho vine... On to odmieta!

(Zdroj: Instagram R.K.)

BRATISLAVA - V apríli minulého roka otriasla Slovenskom kauza údajného znásilnenia a fyzického napadnutia. Aktérmi boli bývalá misska Ráchel Karnižová a moderátor Tomy Kotty. O prípade sa popísalo mnoho a obaja situáciu opisovali zo svojho pohľadu... V týchto dňoch vraj súd rozhodol. Ráchel zverejnila trestný rozkaz, ktorý hovorí o Kottyho vine. On to však odmieta!

Ráchel o údajnom rozhodnutí súdu informovala na sociálnej sieti Instagram. „Chcem za týmto urobiť definitívnu bodku a zavrieť ústa všetkým, čo si dovolili to spochybniť. Vôbec som netušila, ako mi toto zmení život a veľakrát som si hovorila, že keby viem, čo všetko to spôsobí, tak radšej ostanem ticho a nech to kľudne urobí ďalšej. Bola to najhoršia vec, čo sa mi stala a vtedy som si uvedomila, že aký je ten život strašne krehký a mohlo to skončiť oveľa horšie a už som tu nemusela byť,“ napísala do príbehu.

(Zdroj: Instagram R.K.)

A zverejnila dokument - trestný rozkaz, ktorý hovorí o Tomyho vine. Konkrétne sa v ňom uvádza, že spáchal prečin ublíženia na zdraví, za čo sa odsudzuje k trestnu odňatia slobody v trvaní 1 roka, s podmienečným odkladom na skúšobnú dobu v trvaní 2 rokoch. Samotný Kotty však niečo také odmieta. Ako sa vyjadril, zverejnený dokument je podľa neho len návrh podania na súd.

„Komunikujeme s mojimi právnikmi a dokument, ktory Ráchel zverenila, je iba návrh podania na súd. Absolútne to popieram a zdôraznujem, že v tomto momente jednoznačne nie som odsúdený za prečin domáceho násilia,“ vyjadril sa Kotty pre portál Odzadu.